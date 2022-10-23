Умерла оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко

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23 октября 2022, 22:02 Источник: ВКонтакте

Галина Писаренко. Фото: ВКонтакте/vk.com/stanmus2

На 89 году жизни скончалась народная артистка РСФСР, оперная певица Галина Писаренко. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице «ВКонтакте» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко - народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог», - сказано в сообщении.

В оперной труппе театра Галина Писаренко прослужила с 1961 по 1990 годы. Она была принята туда сразу по окончании Московской консерватории. Певица исполняла ведущие партии оперного репертуара. Ее исполнение партий Татьяны в «Евгении Онегине» Чайковского, Мими и Мюзетты в «Богеме» Пуччини считается хрестоматийным.

С 1976 года Писаренко преподавала в Московской консерватории. Здесь, в фойе Большого зала, 26 октября пройдет прощание с певицей.

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