Ушла из жизни актриса Марина Адашевская

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21 августа 2022, 22:40

Марина Адашевская, фото: kino-teatr.ru

В Санкт-Петербурге ушла из жизни заслуженная артистка России Марина Адашевская. Актриса Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге умерла в возрасте 95 лет.

О смерти актрисы сообщила пресс-служба БДТ. Представители театра отметили, что Марина Адашевская продолжала выходить на сцену до 90 лет.

Актриса играла в спектакле "Время женщин", участвовала в театральных проектах.

Марина Адашевская родилась в 1927 году в Ленинграде. Ее приняли в труппу БДТ в 1950 году. За это время она сыграла в спектаклях: "Слуга двух господ", "Синьор Марио пишет комедию", "Ханум", "Кошки-мышки", "Дом, где разбиваются сердца".

В Москве ушел из жизни актер театра и кино, народный артист России Николай Лебедев. Ему было 100 лет.