Ушел из жизни актер театра и кино Николай Лебедев

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21 августа 2022, 17:09 Источник: Театра имени Моссовета

Николай Лебедев, фото: vk.com/teatrmossoveta

Ушел из жизни актер театра и кино, народный артист России Николай Лебедев. Николай Сергеевич Лебедев служил в театре имени Моссовета. О смерти артиста сообщили в театре. Лебедеву было 100 лет.

О месте и времени прощания с народным артистом будет объявлено позже. Руководство театра и коллеги выразили соболезования родным и близким Николая Сергеевича.

Николай Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя.

В апреле 1941 года молодой актер был призван в армию и с первых дней войны оказался на фронте. Он был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Три неудачных побега, прошёл шесть концентрационных лагерей. В 1945 году вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах Лебедев был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии.

После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе. После окончания учебы в 1950 году был приглашен Юрием. Завадским в труппу Театра имени Моссовета.

За 70 лет работы на сцене актер создал более 70 образов в спектаклях классического и современного репертуара.

Николай Лебедев запомнился зрителям по ролям в фильмах «Нормандия-Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Выбор цели», «Вечный Зов», «Экипаж» и другим.