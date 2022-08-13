Актриса Людмила Хитяева госпитализирована после падения у себя дома

Аргументы Недели → Культура 13+

13 августа 2022, 16:11

Людмила Хитяева, фото: kino-teatr.ru

Актриса Людмила Хитяева, которой 15 августа исполнится 92 года, попала в больницу. Артиста госпитализирована с травмой головы.

Газета "Известия" со ссылкой на источник пишет, что заслуженная артистка РСФСР оступилась и ударилась, находясь в своей квартире в центре Москвы.

Хитяева пройдет обследование в отделении нейрохирургии одной из столичных больниц. Директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина сообщила, что Людмилу Ивановну доставили в НИИ Скорой помощи Склифосовского, - передает ТАСС.

Людмила Ивановна Хитяева родилась 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде. Она окончила Горьковское театральное училище.

Дебютом в кино в 1057 году стала главная роль в фильме "Екатерина Воронина". После этой работы кинорежиссер Сергей Герасимов предложил начинающей актрисе роль Дарьи в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон". Также известна зрителям по таким картинам, как "Шла собака по роялю", "Поднятая целина", "Сыны Отечества", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Стряпуха", "Финист — Ясный сокол", "Суд в Ершовке", "Василий Буслаев". Хитяева сыграла Дарью Мелехову в "Тихом доне", Солоху в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" Анфису в "Финисте – Ясном соколе".