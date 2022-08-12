Очевидец рассказал, что напавший на писателя Салмана Рушди нанес ему более десяти колотых ранений

Аргументы Недели → Культура 13+

12 августа 2022, 21:40 Источник: AP

Салман Рушди, Horst Galuschka/imago stock&people

Напавший на британского писателя Салмана Рушди нанес ему около десяти-пятнадцати ударов. Соответствующую информацию вечером в пятницу предоставил очевидец – сотрудник агентства Ассошиэйтед Пресс.

Журналист заявил, что Салман Рушди получил колотые ранения. По словам репортера, после этого 75-летнего писателя повалили на пол или он упал сам, а нападавшего задержали. Известно, что в настоящий момент литератор находится в операционной.

Ранее стало известно, что британский писатель индийского происхождения Салман Рушди был доставлен в больницу с ранением, предположительно, в шею после нападения в Нью-Йорке.