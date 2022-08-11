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Отдыхающий в Юрмале Ярмольник сообщил, что вернется в Россию к началу учебного года

, 11:07 Источник: teleprogramma.pro

Отдыхающий в Юрмале Ярмольник сообщил, что вернется в Россию к началу учебного года
Леонид Ярмольник, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский артист Леонид Ярмольник в рамках разговора с журналистами утром в четверг, 11 августа, назвал точную дату возвращения в Россию из Юрмалы, где он сейчас отдыхает вместе с внуками.

Леонид Ярмольник сообщил в беседе с порталом teleprogramma.pro, что в настоящий момент находится не в Москве, однако уточнил, что вернется в Россию к началу учебного года, поскольку его внук пойдет в школу.

Напомним, ранее стало известно, что Леонид Ярмольник отдыхает в Юрмале. Артист был замечен гуляющим по улицам вместе с другом – знаменитым юмористом Геннадием Хазановым.

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