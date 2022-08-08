Юрий Лоза считает обвиненную в призывах писать доносы Марию Шукшину человеком с обострённым чувством справедливости

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8 августа 2022, 16:28

Мария Шукшина, фото из соцсети

Музыкант Юрий Лоза считает обвиненную в призывах писать доносы на россиян актрису и телеведущую Марию Шукшину человеком с обострённым чувством справедливости и сострадания.

Пользователи сети обсуждают новость, что Мария Шукшина якобы призвала писать доносы на тех, кто слушает украинских артистов Верку Сердючку и Софию Ротару, которые выступают против спецоперации России на Украине.

В беседе с Общественной службой новостей музыкант Юрий Лоза напомнил, что она «помогла просто так, по зову сердца» множеству людей.

В своем телеграм-канале Шукшина выложила письмо одной из своих подписчиц, возмущающейся тем, что во время речных прогулок в Москве на теплоходах включают песни Ротару и Сердючки. Актриса посоветовала женщине обращаться в ФСБ.

По данным ОСН, на заявление Шукшиной в интервью одному из изданий отреагировал адвокат Андрей Алешкин, заявив, что знаменитость делает ошибку, смешивая политику и культуру.

А Юрий Лоза возмущен - «почему слова Шукшиной не приводятся в оригинале, а слова осуждающего её адвоката – наоборот?»

Певец напомнил анекдот: «Откуда ты знаешь, что Карузо картавил и пел мимо нот? – А мне Изя напел».

Лоза считает, что в ситуации с Шукшиной получается как в этом анекдоте.

По его мнению, «если нет исходника, то все утверждения адвоката – это просто попытка пропиариться на имени известного человека и изобразить ложную патриотичность».