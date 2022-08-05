Никас Сафронов заявил, что развернувшую на сцене флаг Украины Лайму Вайкуле осуждают справедливо

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5 августа 2022, 13:40 Источник: teleprogramma.pro

Никас Сафронов, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российский художник Никас Сафронов в рамках беседы с журналистами в пятницу, 5 августа, прокомментировал поступок певицы Лаймы Вайкуле, которая развернула на сцене в Паланге флаг Украины.

Никас Сафронов выразил мнение, что люди искусства не должны входить в политику и делать себе таким образом пиар.

Художник в разговоре с порталом teleprogramma.pro заметил, что Лайма Вайкуле живет в Латвии и должна заниматься проблемами этой страны, которых предостаточно. Сафронов уточнил, что как артистка она состоялась в советские годы и сейчас продолжает выступать по всей огромной стране, давшей ей популярность. Именно поэтому, как считает художник, Вайкуле осуждают сегодня справедливо.