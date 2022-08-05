Сергей Жорин допустил, что Лайму Вайкуле привлекут к административной ответственности за демонстрацию на сцене флага Украины

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5 августа 2022, 12:00 Источник: teleprogramma.pro

Лайма Вайкуле, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Адвокат Сергей Жорин в рамках разговора с журналистами в пятницу, 5 августа, рассказал могут ли певицу Лайму Вайкуле, развернувшую на сцене флаг Украины, привлечь к уголовной ответственности.

Лайма Вайкуле развернула украинский флаг во время концерта в Паланге. Ряд коллег артистки возмутились, что певица много лет была востребована в России, однако теперь отреклась от страны.

Сергей Жорин в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнил, что в данном случае большое значение имеет, что Лайма Вайкуле говорила во время демонстрации флага Украины. Адвокат допустил, что существуют три варианта развития событий. Во-первых, за ее действиями может ничего не последовать, однако, это маловероятно. Второй сценарий заключается в том, что певицу могут привлечь к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ. Третий путь – ее могут привлечь к уголовной ответственности также за дискредитацию российской армии. Жорин считает наиболее вероятным второй вариант.