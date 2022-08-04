Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Культура 13+

Артист Геннадий Хазанов заявил, что находится не в России

, 10:24 Источник: teleprogramma.pro

Артист Геннадий Хазанов заявил, что находится не в России
Геннадий Хазанов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый российский артист Геннадий Хазанов в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в четверг, 4 августа, заявил, что в настоящий момент находится не в России.

Журналисты связались с Геннадием Хазановым, чтобы получить комментарий о заявлении актера Станислава Садальского, который ранее рассказал, что певцу Льву Лещенко однажды не позволили справить нужду в ведро в одном из подмосковных клубов, поскольку оно было предназначено для Муслима Магомаева.

Хазанов в беседе с teleprogramma.pro подчеркнул, что в настоящий момент находится не в России и добавил, что не видит смысла в ответе на подобные вопросы. Артист, однако, заметил, что далеко не все сельские клубы во времена СССР были снабжены удобствами.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

В мире