Артист Геннадий Хазанов заявил, что находится не в России

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4 августа 2022, 10:24 Источник: teleprogramma.pro

Геннадий Хазанов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый российский артист Геннадий Хазанов в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в четверг, 4 августа, заявил, что в настоящий момент находится не в России.

Журналисты связались с Геннадием Хазановым, чтобы получить комментарий о заявлении актера Станислава Садальского, который ранее рассказал, что певцу Льву Лещенко однажды не позволили справить нужду в ведро в одном из подмосковных клубов, поскольку оно было предназначено для Муслима Магомаева.

Хазанов в беседе с teleprogramma.pro подчеркнул, что в настоящий момент находится не в России и добавил, что не видит смысла в ответе на подобные вопросы. Артист, однако, заметил, что далеко не все сельские клубы во времена СССР были снабжены удобствами.