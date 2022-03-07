Геннадий Хазанов отказался давать комментарии латвийским журналистам

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7 марта 2022, 23:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет большого секрета, что у Геннадия Хазанова есть недвижимость в Латвии. И сегодня популярный российский артист находится в Прибалтике.

Журналисты латвийских СМИ повстречали артиста на премьере фильма в рижском кинотеатре. При нынешней сложившейся ситуации на Украине, латвийские журналисты решили попросить комментарии у Геннадия Хазанова на тему… В 2018 году свой 70-летний юбилей артист отмечал в Кремле, где Путин "по поручению многомиллионной армии поклонников" наградил именинника орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, вручил ему кулинарную книгу 1910 года и пригласил вместе выпить чая. В ответ Хазанов вручил Путину императорскую корону, которую президент тут же водрузил на голову самому артисту. Позже Хазанов настаивал, что это была шутка…

Что думает актер о той шутке сегодня? На просьбу журналиста латвийского СМИ ответить на несколько вопросов Хазанов отреагировал нервно: "Оставьте меня в покое, я плохо себя чувствую…" - и поспешил в машину.

Латвия присутствует в жизни Геннадия Хазанова уже давно. У актера много лет в собственности квартира в Юрмале. Также Хазанов участвовал в двух постановках Рижского русского театра.