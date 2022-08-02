Марат Башаров заявил, что ему иногда отказывают в ролях

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2 августа 2022, 11:30 Источник: teleprogramma.pro

Марат Башаров, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актер Марат Башаров в рамках беседы с представителями СМИ во вторник, 2 августа, признался, что ему иногда отказывают в ролях и уточнил, что актеры реже сами отказываются от работы.

Марат Башаров выразил мнение, что любой артист лукавит, когда говорит, что очень часто отвергает предложения, поскольку они не кажутся ему интересными. В процентом соотношении "нет" чаще говорят самим актерам.

Башаров в беседе с teleprogramma.pro заметил, что таких актеров, как он, "полно". Он уточнил, что всегда ходит на кастинги, поскольку режиссерам необходимо посмотреть, как тот или иной человек будет выглядеть в роли. Артист добавил, что если не удалось получить работу в одном месте, то получится в другом. "Только нельзя опускать руки", – заключил Марат Башаров.