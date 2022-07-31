Бездарный актёр сыграть роль бездарного не сможет

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31 июля 2022, 13:37 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Для того чтобы сыграть персонаж у которого имеет место бездарность, необходим талант! Поэтому вряд ли Бузова справилась с этим до конца. Но она старалась! У бездарного человека есть своя правда жизни и эту правду жизни актёру нужно играть. Играть правду это мастерство. Играть правду бездарного человека требует особого мастерства. Поэтому у Бузовой стояла сложная задача. И она взялась за неё.​

У Бузовой был небольшой наигрыш в роли бездарного человека и это не была правда бездарного человека. Если актёр бездарный по жизни, то это не значит, что ему достаточно сыграть себя, чтобы показать на сцене образ бездарного человека. В актёрской работе важно чувство сценария, чувство партнёра, чувство сыгранности, чувство внимания и конечно память на тексты!​

Говорить о том, что Бузова бездарна некорректно. Дом-2 - это постановочная программа, в которой нужно выполнять задачи​ режиссера и продюсера. Умение работать в кадре реалити-шоу требует таланта. Поэтому не все проходили кастинг.​

Ксения Собчак из​ дома-2 тоже имеет актёрский талант, который она унаследовала у отца - артистичного депутата Анатолия Собчака, ставшего телезвездой, благодаря реалитити-шоу Первого съезда народных депутатов СССР.​

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