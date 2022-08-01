Ушла из жизни художественный руководитель ансамбля «Березка» Мира Кольцова

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1 августа 2022, 22:55 Источник: Управление делами президента РФ

Мира Кольцова, сайт Управления делами президента РФ

В понедельник, 1 августа, из жизни ушла художественный руководитель – главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова. Ей было 83 года.

Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков выразил свои соболезнования семье Миры Кольцовой, а также коллективу ансамбля "Березка". По его словам, балетмейстер была не только выдающимся человеком и артистом с большой буквы, но также патриотом своей страны.

Колпаков отметил, что Кольцова посвятила свой талант прославлению культурных традиций России и прикладывала много усилий, чтобы сохранить и развить ансамбль "Березка", входящий в систему управления делами президента РФ с 2006 года.

Сообщается, что церемония прощания с артисткой начнется в 11.00 в среду, 3 августа, в Светлановском зале Дома Музыки. Мира Кольцова будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.