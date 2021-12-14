Сериал «Березка»: красота на экспорт

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14 декабря 2021, 19:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Выплывая на сцену, солистки легендарного русского ансамбля «Березка» заставляли трепетать сердца даже самых строгих ценителей хореографии. Этот легендарный коллектив был едва ли не самым раскрученным советским брендом. И не безосновательно! Они действительно прекрасны, русские «березоньки»… 70 лет выдающийся хореограф Надежда Надеждина создала поистине уникальный коллектив, ставший известным благодаря своим потрясающим танцам, в том числе знаменитому «плывущему» шагу. Казалось, что девушки либо действительно плывут, либо, стоя на месте, достигают такого эффекта благодаря вращающейся сцене. Так или иначе, но от «Березки» сходили с ума! Но так ли все было просто в реальной жизни «закулисья»? Судя по сериалу с одноименным названием, который с успехом прошел по ТВ, можно с уверенностью сказать, что о спокойствии в коллективе речь и не шла... Впрочем, заглянем в историю «Березки».





А ВСЕ НАЧАЛОСЬ С НАДЕЖДЫ…



Маленькая Надя Бруштейн (Надеждина) могла часами танцевать в школьном хореографическом классе. Она была невысокой, пластичной, тоненькой. Когда начинала звучать музыка, ее воображение рисовало разные невообразимые картинки... Ей казалось, что она не в холодном мрачном классе для занятий, а где-нибудь на цветочной поляне... Надя видела сочный цветущий луг и много, много, много березок…



Она родилась в Польше в 1908 году, более 100 лет назад, в семье известной писательницы А.Я. Бруштейн. Когда дочь после окончания школы сказала маме, что хочет посвятить свою жизнь танцам, то родительница насупила брови… Ее дочь умница, отличница... А тут какие-то танцы? Нужна серьезная профессия! Нет, только не танцы! Но мама не учла характер своей дочери! Надежда стояла на своем! Она стала ученицей известного педагога А.Я. Вагановой в балетной школе Петрограда. Юная девушка каждый день, без устали, оттачивала свое мастерство в балетном классе, умела донести «смысл» каждого движения до зрителей. Уже к концу обучения стало ясно, что Надю ждет большое будущее. И педагоги в ней не ошиблись. Уже на первом экзаменационном показе ей предложили работу в Большом театре. Будущая звезда балета летела домой как на крыльях. «Мамочка,- радостно закричала Надя,- я уезжаю в Москву. Я — артистка балета!» Александра Яковлевна с грустью спросила дочь: «Значит, твоя мечта сбылась?» Надежда посмотрела в глаза маме и с уверенностью сказала: «Сбудется! Обязательно сбудется!»



Девять лет упорного труда принесли свои результаты. Надежда участвовала в спектаклях «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Баядера», «Раймонда»... Ее страсть к танцу была оценена зрителями. Более того, ей нравилось танцевать русские, украинские, венгерские, испанские народные танцы. Коллеги сбегались посмотреть, как девушка лихо отплясывает озорные и веселые танцевальные мотивы.



Но век актрисы балета недолог... Вот уже 30... 35... Успех на сцене Большого театра остался в прошлом. Что делать? Как себя реализовать? Ведь без танца Надежда и не мыслила себя… Но, видимо, Небеса не могли оставить «без внимания» талант девушки... И в день ее 35-летия Надежда получила предложение возглавить работу балетной труппы в Московском театре эстрады. Это было спасение! С присущей ей энергией и неутомимостью Надеждина принялась за дело! Она полностью поменяла коллектив и репертуар. И победила! Ее артисты собирали полные залы, а от гастролей не было отбоя! Зрители принимали обновленный коллектив на «Ура!»... Цветы, аплодисменты, восхищение... Но судьба бывает порой непредсказуема... Подчас она преподносит удивительные сюрпризы... И таким подарком стало приглашение в коллектив народного хора города Калинина (Тверь). У ансамбля не была художественного руководителя постановочных номеров. Надеждиной сделали предложение возглавить его. И она согласилась.



Почему? Она мечтала работать самостоятельно с независимым коллективом. Она мечтала творить, воплощать свои идеи... Она мечтала передать тот опыт, который наработала годами. Ее коллеги удивлялись: «Зачем тебе это надо? У тебя же есть успех, замечательная работа. Начинать все с нуля? Почти в сорок лет?» Но отговорить Надежду было невозможно! Она принялась создавать свой коллектив! Теперь она сутками пропадала в учебных заведениях, танцевальных коллективах, и по крупицам собирала своих артистов… Наступил 1948 год. Московский сад «Эрмитаж». На сцену выходят 16 статных девушек в красных сарафанах с платочками в руках и с веточками березы. Танец назывался «Хоровод». Зрители приняли его шквалом аплодисментов. Их покорила лиричность, неспешный, как потом он стал называться «плывущий шаг» Надежды. Именно после этого выступления ансамбль решили назвать «Березка», а его руководитель взяла псевдоним Надеждина.





МИРА КОЛЬЦОВА, действующий художественный руководитель «Березки»: «Наш ансамбль сочетает в себе несколько направлений: классическая форма, фольклор и авторская идея. «Березка» - прекрасный коллектив! В далеком 1948 году он начал свое первое выступление со знаменитого хоровода «Березка». И сегодня мы любое наше выступление открываем с этого танца. В современном мире я часто задаю вопрос о дальнейшем развитии «Березки»... Но наша основательница все это предвидела и оставила нам наследство: каждый танец — рассказ, страничка истории России, с характерами и нравами. Это женщины во всех ипостасях — тургеневские, есенинские... А мужчины — Илья Муромец, Добрыня Никитич... Да, порой у людей бытует мнение, что классический танец — искусство! А народный... просто танец. Это неправда! Часто на него просто не обращают внимание. Народный танец надо беречь, так же как язык. Помню, я схватилась за голову от ужаса, когда началась перестройка. Слово «патриот» и «отчизна» потеряли всякий смысл. Мы стали люди без рода и племени. Однажды, во время наших гастролей в Америке, ко мне подошел мужчина и спросил: «Мадам Кольцова, а не пропадет эта красота, которую вы привезли?» Я была совершенно напугана и заверила господина, что ничего не произойдет дурного! У нас есть традиции! У нас есть истоки! Русское благородство, красота, чистота!»





СЕКРЕТ «БЕРЕЗКИ».



В чем же секрет долголетия ансамбля «Березка»? В советское время этот ансамбль был брендом России... Да и сейчас радует зрителей своими завораживающими танцами. Одни утверждают, что все дело в необъяснимой энергетике коллектива, а другие утверждают, что все дело именно в «плывущем шаге»…



МИРА КОЛЬЦОВА, художественный руководитель ансамбля «Березка»: «Конечно, визитная карточка ансамбля - «плывущий шаг». Он действительно уникальный. Его придумала сама Надежда Сергеевна Надеждина. Его невозможно повторить. Он рождается в сочетании с внутренним состоянием артиста. У нас проходят мастер-классы, на которых я желающим рассказываю об этом шаге, но не раскрывая главных секретов. Это не просто плывущий шаг, это — скольжение по земле как по воде. Именно так создается образ русской красавицы. И секрет этого шага не только в ногах... Как и многие хореографические элементы, плывущий шаг основан на постановке корпуса, рук, на том, что артист знает: он — танцует! Это философия танца, которую придумала и воплотила Надежда Сергеевна. Созданный ею хоровод — уникальное новое рождение сценического танца и знание фольклора. Надеждина сумела создать новый хореографический рассказ. Она создала новую эстетику, которой подчинены не только наши творческие законы, но и жизненные... В этом несомненно секрет и успех «Березки».





Действительно, успех с первого шага… Но только ли шаг определяет популярность и уникальность ансамбля? Образ русской красавицы... Сарафан в пол. Основа костюма, в котором исполняется коронный номер. Длинный костюм скрывает ноги, и кажется, что девушки плывут по сцене. Добавляет нежности белая блузка с кружевным «окошком» на руке, голубой, как небо, платок, в одной руке и зеленая веточка березки в другой руке. Недаром французская пресса так описала «Березку» после гастролей в Париже: «Не надо читать двести томов о России, достаточно посмотреть один концерт ансамбля «Березка», и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало…»





ПЯТЬ ФАКТОВ СЕКРЕТА АНСАМБЛЯ «БЕРЕЗКА».



КОСТЮМЫ «Березки» весят около двух с половиной тонн. За два часа хороводов и плясовых девушки меняют сарафаны и головные уборы более двадцати раз. Всего же у коллектива около двух тысяч костюмов. Каждый — настоящее произведение искусства из бархата, шифона, кружев, расшитый бисером и тесьмой.



ИЗ БАЛЕРИН В «Березки». В ансамбль приходят выпускники хореографических училищ. И все равно им приходится переучиваться: в ансамбле особая школа. Ценится музыкальность, техническое мастерство, красота, ум и внешняя фактура.



НЕ ПРОСТО ТАНЕЦ. «Березка», «Карусель», «Сударушка», «Лебедушка», «Сибирская сюита». Хореографические новеллы придумывала Надежда Надеждина. Сначала у коллектива появился свой неповторимый стиль, через десять лет — мужской состав, а затем и оркестр народных инструментов.



80 СТРАН. Русская «Березка» побывала почти на всех континентах. Прошла своим загадочным шагом тысячи километров по сценам Америки, Японии, Китая, Аргентины, Кореи. Выступала в самых экстремальных условиях: к примеру, в Греции на жаре в 40 градусов танцевала «Масленицу» в тулупах, шапках, валенках.



16 ЛЕТ СКИТАНИЙ. Уже будучи известным коллективом ансамбль не имел собственного здания. Репетиции проходили на съемных площадках. Так продолжалось 16 лет. Точку в скитаниях поставил… Владимир Путин. Он увидел выступление «Березки» в Китае и был покорен красотой и профессионализмом актеров. И как награда — собственное здание в Леонтьевском переулке Москвы.





ИЗ УБОРЩИЦ — В СОЛИСТКИ? ПО СЛЕДАМ СЕРИАЛА.



Сериал «Березка», который был показан по ТВ, снимали при участии руководителей и артистов ансамбля. Однако, не вся та правда, что имела место быть в сериале.



Действие сериала разворачивается в 1980-е годы. Девушка Варя учится в ПТУ и пытается самостоятельно научиться танцевать. Ее мечта — ансамбль «Березка». Но ее поездка на пробы заканчивается провалом, и чтобы быть поближе к коллективу, девушка устраивается в ансамбль уборщицей. Упорство и труд провинциалки не остаются без внимания строгой руководительницы ансамбля Надежды Сергеевны Светловой. Она помогает трудолюбивой девушке и та становится, в итоге, солисткой ансамбля.



КСЕНИЯ ЖУРАВЛЕВА, артистка ансамбля «Березка»: «Когда была основана «Березка», то такой факт имел место быть. В те далекие годы участниц набирали из самодеятельности... Потом, когда коллектив стал академическим, то с улицы девушек не брали. Они должны были иметь специальное образование... Быть профессионалами. А девушка — любительница просто не имела шансов попасть в «Березку». История Золушки хороша в кино, но в жизни все гораздо прозаичнее… Я снималась в этом сериале и вполне довольна работой, но... пусть простит меня исполнительница главной роли Люба Константинова… ее образ девушки из «Березки» вызывает сомнения: она обаятельная актриса, но совершенно непрофессионал в танцах... Я думаю, что на эту роль можно было найти актрису, которая имеет представление о народных танцах...»

16-серийный художественный фильм «Березка» - история становления, феноменального успеха, взлетов и падений из жизни танцевального коллектива через человеческие судьбы и характеры. Исполнительный продюсер сериала Илья Папернов рассказал, что кинофильм долго готовился и обсуждался, очень тщательно подбирались актеры. «У нас получилось не документально — историческое кино. Мы стремились передать дух ансамбля, который существует долгие годы и покоряет зрителей. К работе над сериалом были привлечены сотрудники Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной. Да мы имели право не досконально показывать правдивость личной жизни артистов ансамбля... Имели право на художественный вымысел. Но от этого картина только стала лучше... Есть интрига, есть сюжетная линия, есть искренность. Но главное — напоминание о прекрасном русском танцевальном коллективе «Березка».





Интересно и то, что некоторые актеры, снявшиеся в сериале, оказались так или иначе связаны с легендарной «Березкой». Например, актер Алексей Серебряков впервые согласился сниматься в картине даже не читая сценарий: «Моя теща всю жизнь проработала в ансамбле «Березка», а супруга Маша буквально выросла за кулисами. Так что у меня не было никаких вариантов»,- признался актер.



Еще интересней история у исполнительницы роли Надежды Светловой (Надеждиной) Лидии Вележевой. Оказывается, что педагогом актрисы в Щукинском училище была Людмила Владимировна Ставская, племянница худрука Надежды Сергеевны.



ЛИДИЯ ВЕЛЕЖЕВА: «У меня совершенно не было цели быть похожей внешне на Надежду Надеждину. Мне важно было донести до зрителя ее характер, преданность своему делу. Это действительно уникальная женщина… Сильный характер, жесткость, властность... Но иначе нельзя! Нельзя стать лучшим если нет силы воли и желания достичь цели. Да, мне приходилось встречаться с людьми, которые знали Надеждину... Я много узнала совершенно интересных деталей... Например, она могла одним словом заставить артиста работать... Каким? Корова! И это слово приносило результаты! Девочки переставали лениться, сбрасывали вес и много часов проводили у станка! Это надо было так сказать! С какой интонацией! Сегодня многие зрители упрекают нас в искажении фактов о «Березке»... Но это полная ерунда! Главное — характеры героев. Да, у Надеждиной не было детей! Но разве экранный сын испортил сюжет? Нет! Только помог раскрыть нежные чувства этой железной женщины! Да, я с уверенностью могу сказать, что Надежда Сергеевна была личностью редкого масштаба! Для нее на первом месте была только работа, и за родной коллектив ее сердце болело днями и ночами».



ПЯТЬ ФАКТОВ ИЗ СЕРИАЛА.



СЦЕНУ С ГАСТРОЛЕЙ АНСАМБЛЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ снимали на Белой площади у станции метро «Белорусская». Высотки площади стали американскими небоскребами, а все остальное дорисовывали с помощью компьютерной графики.



БОЛЬШИНСТВО КОСТЮМОВ делалось вручную. Как многочисленные вышивки и аппликации, так и вся отделка на блузках, рубахах. Процесс изучения костюмов, тканей занял у художников шесть недель.



АКТРИСА НИНА УСАТОВА (роль костюмера) учила молодых артистов… целоваться! Когда снимали сцену свадьбы главных героев на теплоходе и Варя с Алексеем стали целоваться под крики «Горько», то Нина Усатова остановила все это «веселье» словами «Ну кто так целуется? Раньше лица-то фатой закрывали!»



АКТЕР ЕВГЕНИЙ СИДИХИН впервые запел в кадре! Актер всегда считал, что у него отсутствуют вокальные данные, но тут… Под впечатлением от красоты русской песни он дал себе волю и запел.

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