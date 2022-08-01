Эмбер Херд продала дом в Калифорнии, чтобы выплатить компенсацию Джонни Деппу

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1 августа 2022, 16:44 Источник: РИА "Новости"

Эмбер Херд, CNP/AdMedia

Актриса Эмбер Херд после проигранного суда с бывшим мужем и коллегой Джонни Деппом продала свой дом в Калифорнии за один миллион пятьдесят тысяч долларов, чтобы выплатить экс-супругу компенсацию.

Согласно последним данным, дом в городе Юкка-Вэлли был продан 18 июля. Сумма продажи превысила цену, которую Эмбер Херд заплатила при покупке жилья в 2019 году, почти в два раза.

Напомним, ранее суд присяжных признал актрису виновной в клевете на Джонни Деппа и приговорил ее к уплате пятнадцати миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Впоследствии вышеуказанная сумма была уменьшена до десяти миллионов тридцати пяти тысяч долларов.

Напомним, адвокат Эмбер Херд Элейн Бредехофт ранее сообщила, что ее подзащитная не располагает достаточными средствами, чтобы выплатить положенную сумму.