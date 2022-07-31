Певица Эдита Пьеха празднует юбилей

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31 июля 2022, 11:34 Источник: Кремль

Эдита Пьеха, Olga Loskutova/Russian Look

Эстрадная певица и народная артистка Эдита Пьеха в воскресенье, 31 июля, празднует юбилей. С 85-летием любимицу публики поздравил сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства отметил, что щедрое и самобытное творчество Эдиты Пьехи стало ярким явлением в истории российского эстрадного искусства и обогатило его традиции. Владимир Путин подчеркнул, что артистка получила признание профессионалов и слушателей разных поколений благодаря своему таланту, артистическому темпераменту и безупречному художественному вкусу.

Президент РФ пожелал Эдите Пьехе здоровья и благополучия.