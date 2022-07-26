В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой

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26 июля 2022, 19:21 Источник: АГН "Москва"

Майя Плисецкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

В Москве на Тверской улице открыли музей-квартиру великой российской балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры России.

«Состоялось открытие музея-квартиры величайшей балерины современности, народной артистки СССР Майи Плисецкой», - говорится в сообщении.

Как отмечается, квартира стала филиалом Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. Её передал в дар музею вдовец балерины композитор Родион Щедрин.

В экспозиции музея — свыше тысячи уникальных экспонатов, рассказывающих о жизни и творческом пути Майи Плисецкой.