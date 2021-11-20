96 лет прошло со дня рождения Майи Плисецкой: жизнь известной балерины

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20 ноября 2021, 07:37 Наталья Полянская

Прошло ровно 96 лет со дня рождения советской и российской балерины, балетмейстера, хореографа, киноактрисы, примы-балерины Большого театра СССР Майи Плисецкой.



Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве, в семье советского хозяйственного деятеля и актрисы немого кино. Тетя познакомила племянницу с балетом, отведя её на детский спектакль «Красная шапочка», в котором исполняла одну из ролей. Когда Майе исполнилось 7 лет, тётя отвела её в хореографическое училище. С 1941 по 1942 год девочка с семьёй находилась в эвакуации в Свердловске, именно там состоялось ее первое выступление с номером «Умирающий лебедь». В 1943 году девушка окончила Московское хореографическое училище, там она обучалась у Елизаветы Гердт и Марии Леонтьевой, была принята в труппу Большого театра.



С большим успехом выступала в Англии, США, Франции, Италии и других странах.



Известная балерина создала свой собственный стиль, отличающийся изяществом, пластикой, графичностью, остротой и законченностью жеста. В её движениях танцевальное искусство достигло безупречной гармонии.



Майя Плисецкая выступала в качестве балетмейстера, поставив в Большом театре такие балеты Родиона Щедрина как «Анна Каренина», «Чайка» (1980) и «Дама с собачкой». Балерина всегда исполняла главные женские партии.

В 1956 году Плисецкая вышла замуж за солиста балета Мариса Лиепу, но через три месяца они развелись. И уже через два года вышла замуж за композитора Родиона Щедрина. Детей у пары не было.



Майя Михайловна Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене на 90-м году жизни от инфаркта миокарда.

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