Адвокат Бенхин не согласился со слухами о «фиктивности» брака Пугачевой и Галкина

Адвокат Александр Бенхин в беседе с представителями СМИ в четверг, 21 июня, не согласился слухами о том, что брак примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина является фиктивным.
По словам адвоката, Алла Пугачева и Максим Галкин долгие годы живут вместе и успешно ведут совместное хозяйство.
Обсуждения различных проблем в отношениях артистов, как отметил Александр Бенхин в разговоре с порталом teleprogramma.pro, вероятнее всего, являются всего лишь слухами, а по факту – они семья. Адвокат убежден, что брак Пугачевой и Галкина реальный.