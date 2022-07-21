Адвокат Бенхин не согласился со слухами о «фиктивности» брака Пугачевой и Галкина

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21 июля 2022, 16:12 Источник: teleprogramma.pro

Максим Галкин и Алла Пугачева, Genrietta Peryan/Global Look Press

Адвокат Александр Бенхин в беседе с представителями СМИ в четверг, 21 июня, не согласился слухами о том, что брак примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина является фиктивным.

По словам адвоката, Алла Пугачева и Максим Галкин долгие годы живут вместе и успешно ведут совместное хозяйство.

Обсуждения различных проблем в отношениях артистов, как отметил Александр Бенхин в разговоре с порталом teleprogramma.pro, вероятнее всего, являются всего лишь слухами, а по факту – они семья. Адвокат убежден, что брак Пугачевой и Галкина реальный.