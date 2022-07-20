Директор «Ленкома» Марк Варшавер назвал ложью информацию о том, что актриса Инна Чурикова попала в реанимацию

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20 июля 2022, 17:38 Источник: ТАСС

Актриса Инна Чурикова. Фото: Natalia Shakhanova/globallook.com

Директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер опроверг информацию о том, что Инна Чурикова, народная артистка СССР, после неудачного падения получила множественные травмы и попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее в среду телеграм-канал Baza написал, что Чурикова сама приехала в Боткинскую больницу в очень плохом состоянии. Якобы у нее диагностировано несколько переломов, и она находится в реанимации.

«Это ложь. Ничего не случилось, если человек даже заехал в поликлинику и ему перебинтовали палец, это не значит, что надо ложиться в реанимацию», - сказал директор «Ленкома» в беседе с ТАСС.

Ранее Варшавер заявил, что Александра Захарова «портит» фамилию своего отца.