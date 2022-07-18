Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что Александра Захарова «портит» фамилию своего отца

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18 июля 2022, 10:28 Источник: teleprogramma.pro

Александра Захарова, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Директор "Ленкома" Марк Варшавер в рамках разговора с представителями СМИ утром в понедельник, 18 июля, рассказал, почему у артистки Александры Захаровой к настоящему моменту не осталось друзей в театре.



Марк Варшавер подчеркнул, что не понимает, по какой причине журналистов интересует только Александра Захарова, и уточнил, что в театре есть и более талантливые сотрудники. "Я уже устал от этой артистки", – подчеркнул директор "Ленкома" в беседе с teleprogramma.pro.

По его словам, Александра Захарова "портит" уважаемую фамилию великого режиссера Марка Захарова и дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно смотреть в глаза коллегам, которые недавно были ее друзьями.