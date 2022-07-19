Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта

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19 июля 2022, 12:09

Александр Ширвиндт, фото: Anatoly Lomohov, globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник поздравил с днем рождения народного артиста России, президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. 19 июля Ширвиндту исполняется 88 лет.

В поздравлении столичного мэра указано, что Ширвиндт, «обладая огромным талантом, необыкновенным обаянием и тонким юмором, завоевал искреннюю любовь миллионов зрителей и вписал много незабываемых страниц в летопись отечественного искусства». Актер создал замечательные образы в театре и кино, они стали вершиной актерского мастерства, а поставленные спектакли - ярким явлением в культурной жизни Москвы.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Щукина и поступил на службу в труппу Театра имени Ленинского комсомола (театр «Ленком Марка Захарова»).

С 1970 года Ширвиндт служит в московском Театре сатиры, 21 год он был его художественным руководителем, с 2021 года - президент театра, - сообщает АГН «Москва».

Особую популярность Ширвинд получил по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Двенадцать стульев», «Ирония судьбы, или С легким паром!»

На днях сообщили, что Александр Ширвиндт попал в больницу. Его сын Михаил сообщил, что собирается с отцом в ближайшие дни на рыбалку.