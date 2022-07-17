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Аргументы Недели Культура 13+

Икону Рублева «Троица» доставили в Троице-Сергиеву Лавру в сопровождении представителей Третьяковской галереи

, 14:26 Источник: РИА "Новости"

Икону Рублева «Троица» доставили в Троице-Сергиеву Лавру в сопровождении представителей Третьяковской галереи
фрагмент иконы "Троица", Russian Look

В Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского доставлена икона Андрея Рублева "Троица". Об этом сообщила пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.

Икону начала 1400-х годов доставили в Троице-Сергиеву Лавру в ночь на воскресенье, 17 июля, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, а также под наблюдением представителей государственной Третьяковской галереи, в частности, реставраторов.

Известно, что "Троица" Андрея Рублева установлена на своем историческом месте – в Троицком соборе рядом с иконостасом.

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