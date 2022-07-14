Актриса Елена Валюшкина рассказала, что с ней постоянно случаются мистические истории

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14 июля 2022, 11:20 Источник: teleprogramma.pro

Елена Валюшкина, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Актриса Елена Валюшкина в рамках беседы с представителями СМИ в четверг, 14 июля, рассказала, что с ней часто случаются мистические истории, которые сложно объяснить с точки зрения логики.

Елена Валюшкина согласилась рассказать одну из таких историй. Когда она снималась в картине "Горько-2" в Геленджике, за два или три дня до завершения рабочего процесса ей позвонила одна женщина, которая имела провидческие способности. Она рассказала актрисе, что ей приснился страшный сон и порекомендовала собеседнице беречь себя.

В один из дней проводились съемки сцены в бассейне. Елену случайно ударили ногой, вследствие чего она захлебнулась, а затем у нее возникло ощущение, что ей проткнули шею – произошел спазм. Валюшкина начала уходить на дно, потом оттолкнулась, вынырнула на поверхность и показала ассистентке жестами, что с ней не все в порядке. Позже оказалось, что у актрисы в воде случился гипертонический криз.

Как сообщает teleprogramma.pro, после этого инцидента Елена позвонила своей знакомой с даром ясновидения и попросила рассказать сон. Оказалось, что женщине приснилось, что Валюшкина пришла к ней в гости и мама провидицы, которая давно умерла, пыталась затащить актрису в квартиру, а подруга наоборот выталкивала ее на лестничную клетку. Женщины боролись за артистку, но в конечном итоге она была выставлена за дверь. По словам Елены Валюшкиной, это только один мистический эпизод из многих.