Актриса Елена Валюшкина принесла Борису Корчевникову торт, а Ивану Урганту вареники

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28 декабря 2021, 16:34 Источник: Телепрограмма

Елена Валюшкина, фото: Lev Ilyin, globallookpress.com

Актриса театра и кино Елена Валюшкина всегда ходит на телепрограммы с презентами. На программу «Судьба человека» на канале «Россия 1», которую ведёт Борис Корчевников, артистка принесла торт.

Валюшкина похвалилась, что ей всегда удаётся торт «Наполеон», все, кто его пробовал, приходит в восторг. По словам актрисы, люди говорят, самый вкусный «Наполеон», который они ели в своей жизни - это торт, приготовленный Валюшкиной.

Борис Корчевников спросил, почему же актриса не принесла торт на программу Ивана Урганта «Вечерний Ургант», а пришла с варениками с хреновиной. «Какая передача — такой и подарок»,- пояснила Елена Валюшкина.

По данным издания Тeleprogramma.pro, «Вечерний Ургант» — одна из самых рейтинговых программ на телевидении.

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