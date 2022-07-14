Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Культура 13+

Директор актера Ивана Краско рассказал, что госпитализированный ранее актер намерен 24 июля выйти на сцену

, 10:29 Источник: teleprogramma.pro

Директор актера Ивана Краско рассказал, что госпитализированный ранее актер намерен 24 июля выйти на сцену
актер Иван Краско, Zamir Usmanov, globallookpress.com

Директор 91-летнего актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов в рамках беседы с представителями СМИ утром в четверг, 14 июля, рассказал о состоянии артиста, который ранее был госпитализирован.

Вячеслав Смородинов отметил, что в настоящий момент врачи занимаются здоровьем Ивана Краско – у артиста были выявлены проблемы с сердцем и жидкость в легких. Директор актера в разговоре с teleprogramma.pro заметил, что до конца текущей недели Иван Иванович будет находиться в медучреждении. Пациент, однако, рассчитывает, что уже 24 июля сможет выйти на сцену театра.

По словам Вячеслава Смородинова, в сложившейся ситуации особенно активно помогает артисту его друг Георгий Мартиросян, который готов найти лучших врачей для Ивана Краско.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram