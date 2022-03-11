Директор Ивана Краско рассказал, что после перенесённого инсульта актёр может ослепнуть

Аргументы Недели → Культура 13+

11 марта 2022, 17:27 Источник: Тeleprogramma.pro

Иван Краско, фото: Semen Likhodeev, globallookpress.com

Поклонники народного артиста России Ивана Краско переживают за его здоровье. Актёр перенёс инсульт.

Появляются новости о том, что 91-летний Краско понемногу теряет зрение. Его бывшая жена Наталья Вяль недавно поделилась, что из-за плохого зрения ему было сложновато передвигаться по студии программы «Пусть говорят».

О том, как реально чувствует себя Иван Краско в беседе с Teleprogramma.pro рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

По словам директора Краско, «после инсульта зрение Ивана Ивановича очень сильно упало, но он более-менее видит очертания предметов».

21 день актёр восстанавливался в реабилитационном центре ветеранов войны, там его подлечили. Ивану Ивановичу стало получше. Смородинов рассказал, что у актёра произошло отслоение сетчатки, это можно остановить уколами. Но один укол стоит 90 тысяч рублей, их нужно делать каждый месяц. Сначала делали.

Директор Краско добавил, что такой диагноз ведет к слепоте, притормозить сам процесс можно, но вылечить в этом возрасте сложно. Актёру из-за возраста противопоказана операция, особенно наркоз.

Иван Иванович - оптимист, шутит, отыграл в одном спектакле небольшую роль. Он сам сказал: «Я так бодро чувствую себя после больницы, что даже готов сыграть в постановке»