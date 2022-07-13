Агент Юлии Ауг заявила, что актриса никуда не уезжала из России и работа у нее по-прежнему есть

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13 июля 2022, 10:19 Источник: teleprogramma.pro

Актриса Юлия Ауг. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Актриса Юлия Ауг никуда не уезжала из России, работа у нее есть. Об этом сайту teleprogramma.pro сообщила ее агент Татьяна Вакульчик.

Как ранее писали СМИ, Юлия Ауг вскоре после начала спецоперации уехала в Эстонию. В интервью местной прессе она позволяла себе критические высказывания в адрес России. Из-за этого по возвращении домой у нее возникли проблемы с работой.

Комментируя сообщения СМИ, агент актрисы Татьяна Вакульчик заявила, что их информация недостоверна.

«Юля никуда не уезжала, никакого возвращения не было, она живет в России. Та работа, которая у нее есть - она есть. Мало ли, как театр себя ведет. У нее были контракты с театрами, они закончились и все», - сказала Вакульчик.

При этом teleprogramma.pro указывает, что Ауг снята с ближайших спектаклей в Театре.doc 27 июля и 16 августа. Ее имени нет и в актерском составе спектакля «Это все она», петербургского «Приюта комедианта», в котором Ауг была занята ранее.