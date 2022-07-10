Клинцевич: таких предателей, как Юлия Ауг, прощать нельзя

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10 июля 2022, 18:01 Александр Саргин

Фото: соцсети

Стало известно, что актриса Юлия Ауг вернулась в Россию. После начала спецоперации ВС РФ на Украине она покинула нашу страну, в которой активно зарабатывала деньги, и уехала в Эстонию. В прибалтийских СМИ она регулярно оскорбляла Россию и участвовала в русофобских спектаклях.

«Некоторые представители нашей творческой интеллигенции не в состоянии постичь того факта, что на территории той же Прибалтики сейчас находятся 300 тыс. представителей вооруженных сил НАТО со всевозможным вооружением, в том числе ракетами и авиацией, - заявил «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич. - Если бы представители Североатлантического блока в полной мере закончили подготовку, это стало бы окончательным укреплением возможности начала широкомасштабной войны между Россией и НАТО».

По словам Клинцевича, не начни мы военную операцию, то «украинские ротвейлеры», перекодированные, натренированные и вооруженные Западом, причем с поддержкой их высокотехнологичными, разведывательными, информационными системами, «бились бы с нами» уже возле Белгородской, Курской и, возможно, даже Воронежской областей.

Отметим, что ранее Юлия Ауг крайне нелицеприятно высказывалась о проведении спецоперации ВС РФ на Украине. После таких высказываний власти приняли решение запретить спектакли с ее участием, что в итоге и сподвигло лицедейку уехать из России на неопределенный срок. Возвратилась в Москву Ауг уже с новой фамилией – Клеттенберг, правда, внешность осталась примерно той же...

Военспец напомнил, что «наша местная либерда» совершенно не понимает того, что военный блок НАТО на протяжении многих лет активно «готовил агрессию» против России. По его словам, если бы мы ждали, пока они нападут на нас (а в этом намерении теперь не приходится сомневаться, потому что у нас есть прямые доказательства), то нам пришлось бы «проводить мобилизацию», объединять усилия, но главное, терять огромное количество людей! «Да, это столкновение тоже закончилась бы разгромом ВС Украины, но какой ценой, тем более, если бы подключилось НАТО», - разъяснил экс-сенатор.

«Во мне нет ни капли русской крови: я родилась в Ленинграде. Мой папа наполовину швед, наполовину эстонец. Моя мама — еврейка, а я выросла в Эстонии. Мне пришлось взять российский паспорт, потому что невозможно подать заявку ни на один проект, будучи иностранцем», - на чистом русском признавалась Ауг-Клеттенберг в СМИ.

«Я не знаю такой актрисы – Юлии Ауг, - продолжает полковник запаса и «афганец» Клинцевич, - но я знаю одно: если человек живет в России и является ее гражданином, а потом демонстративно уезжает из страны с последующей попыткой ее дискредитировать, то он должен быть просто нерукопожатным, потому что делает это либо в угоду какой-то западной конъюнктуре, а возможно, из-за ненависти к нашей стране. Но ведь потом он становится неинтересным и на Западе, откуда его выкидывают как использованный презерватив».

Интересно, у нас столько талантливых, красивых, патриотически настроенных и, конечно, очень милых женщин-актрис, а, поди ж ты, русофобствующая Юлия Ауг оказывается более востребованной! Неужели кроме этой угрюмой лицедейки с белыми от злобы глазами по отношению к России и взять-то на роли больше некого?! Я, как автор этой заметки, ни за что не поверю в это!

А вот Клинцевич считает, что Юлия Ауг (Клеттенберг) не должна иметь возможность вести у нас в стране «широкую творческую деятельность», в том числе концертную или артистическую. По его мнению, это должно быть осуществлено исходя из «государственного подхода», потому что таких предателей прощать нельзя.

«Все её высказывания должны быть проверены прокуратурой, потому что исходя из действующих обстоятельств и условий, в которых сегодня находится наша страна, дискредитация государства и особенно наших вооруженных сил является уголовно наказуемым делом», - заключил Франц Клинцевич в разговоре с «АН».

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