Умер композитор Монти Норман, написавший главную тему к фильмам о Джеймсе Бонде

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11 июля 2022, 19:54 Источник: сайт Монти Нормана

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда, United Artists/Keystone Press Agency

В понедельник, 11 июля, стало известно, что из жизни ушел британский композитор Монти Норман, который написал основную тему к фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде. Об этом сообщается на сайте музыканта.

Согласно последней информации, Монти Норман скончался ранее сегодня в возрасте 94 лет. Уточняется, что музыкант ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Норман был знаменитым британским композитором и певцом. Прославился он после того, как создал культовую "Тему Джеймса Бонда", которая звучала в каждом фильме про "агента 007" с 1962 года.