Елена Яковлева призналась, что ей одинаково важны семья и …лошади

Аргументы Недели → Культура 13+

8 июля 2022, 16:21

Фото: Виталий Казанков

В канун Дня любви и верности в Ярославле завершился ХVII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи»! Он проходил при поддержке Госкорпорации «Ростех», Правительства Ярославской области, мэрии города Ярославля и Фонда Росконгресс.

В нынешнем году для ярославцев и гостей города на фестивале были подготовлены фильмы из разных стран мира, невероятно яркая красная дорожка, подарившая радость от встречи с любимыми артистами и блогерами, масштабная Деловая программа, творческие встречи. На всех мероприятиях фестиваля были небывалые аншлаги.

2 июля у КЗЦ «Миллениум» собрались сотни горожан и жителей ярославской области поприветствовать звёздных гостей фестиваля на красной дорожке: Фёдор Добронравов, Мария Миронова, Елена Яковлева, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Николай Лекарев, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Михаил Башкатов.

На красную дорожку также вышли более 35 блогеров-миллионников с общим охватом 160 млн человек! В рамках фестиваля лучшие из них за создание позитивного контента получили Национальную премию «Быть», которая проводится уже второй раз. Её уже называют аналогом Оскара для блогеров.

Одним из центральных событий Церемонии открытия стал премьерный показ семейного полнометражного фильма «Быть». Режиссёр картины президент кинофестиваля «В кругу семьи» Александр Ковтунец. Эта рождественская история снята по мотивам одноименного короткометражного фильма, который за несколько лет набрал более 100 млн просмотров и получил живой отклик по всему миру. Центрального персонажа в полнометражной ленте «Быть» сыграл харизматичный Олег Гаас, получивший широкую известность после роли в сериале «Регби».

В рамках кинофестиваля была организована насыщенная Деловая программа под названием «Образ будущего».

Во второй день фестиваля гостям было показан спектакль Русского Национального театра (ранее творческая студия «Кино-Театръ») «Преступление и наказание» по роману Ф.М.Достоевского, с обновлённым актерским составом.

Главный феномен спектакля – соучастие зрителя. Это совершенно новое направление в театральном искусстве – часть зрителей заходит вместе с актёрами внутрь разыгрываемой ситуации, тем самым становясь соучастником событий. Режиссёры постановки – выпускники «Школы Драмы» под художественным руководством Германа Сидакова.

Помимо мероприятий в самом Ярославле, большая культурная программа прошла и в области. С творческими вечерами в Данилове, Тутаеве, Рыбинске, Некрасовском и Ярославском районах побывали Заслуженные артисты РФ Николай Лекарев и Сергей Пинегин.

Возглавил фестивальное жюри легендарный Станислав Любшин. Он на этот раз ходил с палочкой, которой обзавелся после первого года пандемии, переболев, к счастью, в легкой форме.

Во время пресс - конференции Станислав Андреевич тепло отозвался о своем коллеге по МХАТ имени Чехова актере, режиссере, директоре школе - студии МХАТ Игоре Золотовицком, который помогает не только ему, но и многим пожилым мхатовцам лечиться у хороших врачей.

- Он всегда отзывается на любую просьбу о помощи, мы его так про себя называем - главный врач артистов Москвы.

Любшин рассказал и том, что когда вместе собираются русские мужчины самых разных возрастов, они говорят о политике и о женщинах, но сейчас почему - то больше о политике. Лучше о женщинах говорить. Нас сейчас может радовать - то, что жизнь продолжается, и мы видим свет в конце тоннеля, благодаря таким добрым фильмам, которые показывают на этом фестивале.

Еще один популярный актер, Федор Добронравов рассказал, что приехал в Ярославль на собственном автомобиле, и по дороге ни разу не заблудился, так хорошо запомнил дорогу. Порадовала гостей фестиваля актриса Мария Миронова, дочь великого советского актера Андрея Миронова. После рождения младшего сына в сентябре 2019-го она редко выезжала на пределы Москвы. Зрители атаковали Миронову просьбами дать автограф и сделать селфи. Миронова рассыпалась в комплиментах городу и горожанам.

- Мне очень понравился этот город, какой-то такой добрый, душевный, здесь своя атмосфера.

Мария порассуждала о своем сыне, заметив, что он растет, как и все дети, а про его артистический талант пока не думает. Он пока учит языки, считает уже достаточно хорошо до ста.

Всего на один вечер приехали на церемонию открытия семейная пара Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, но обещали через две недели вернуться, отдохнуть в Ярославском области.

- У нас и в театре отпуск, и у ребенка в детском саду, так что лучшей возможности отдыха трудно найти.

Еще одна легендарная артистка Елена Яковлева после приезда прогулялась до ближайшей речки, а на следующий день отправилась на ферму кататься на лошадях. Как выяснилось, желание актрисы возникло не просто так, у неё около дома конюшня, и она их навещает. На этот раз купила два килограмма моркови, большую часть которой она скормила полосатому пони. Другие лошади тоже "запросили" моркови. Актриса их покормила. И даже погладила их, заметив, что лошадей любит не меньше членов своей семьи, а может даже и больше.

- У меня в саду есть яблоки, ношу им яблоки, печенья в конюшню. Там есть лошадь Дельта, она хромая на одной ногу, но такая красивая рысь получается, - заметила актриса, - И даже подумывала заняться конным спортом, но руки не доходят.. Мне так хотелось сниматься в фильме "Полет птицы", потому что партнёр был просто фантастический и такая фантастическая история моей любви! Первый съёмочный день был на лошади, и я следила за девочками из этой конюшни, какой ногой надо в стремя вставать. Ну ничего — проскакала этот съёмочный день. Помню потом свои ощущения от кривых ног. Это когда долго ездишь, с непривычки кажется, что они колесом.

В течение фестиваля зрители посмотрели 20 фильмов из разных стран мира – России, Ирана, Китая, Турции и Израиля. Смешные и философские, ироничные и грустные, комедии и драмы – разные по жанру и проблематике – все они были о семье, о том, как живут современные родители, дети и родственники в разных странах. 4 июля завершились кинопоказы, были подведены итоги фестиваля, представители международного жюри огласили номинантов.

На фестивале впервые была представлена конкурсная программа интернет- проектов. Жюри оценивало проекты, вышедшие на российских платформах с 1 января по 31 декабря 2021 года. По результатам фестиваля «В кругу семьи» и отклику зрителей дирекцией было принято решение сделать конкурсную программу интернет-проектов ежегодной. В 2023 году запланировано расширить конкурсную программу интернет-проектов до международного уровня.

Андрей Князев, Виталий Казанков, фото Виталия Казанкова