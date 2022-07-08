Новым худруком Театра Луны в Москве станет Евгений Герасимов, Сергей Проханов займет пост президента театра

Аргументы Недели → Культура 13+

8 июля 2022, 15:42 Источник: ТАСС

Евгений Герасимов, фото: t.me/gerasimovevg

Новым художественным руководителем московского Театра Луны станет народный артист РФ, актер театра и кино, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Основатель театра Сергей Проханов займет пост президента театра.

В пятницу информацию о новом худруке в Театре Луны сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Евгений Герасимов в 1972 году по окончании актерского факультета Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина был принят в труппу театра им. В. Маяковского. В этом театре он прослужил восемь лет. В 1981 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.

Герасимов полюбился зрителям по ролями в фильмах "Петровка, 38", "Гостья из будущего", "Савва" и др. Как режиссер он снял комедию "Не ходите, девки, замуж" и еще несколько фильмов.

С 2016 года Герасимов играет в спектаклях театра "Ленком Марка Захарова" "Странный народ эти взрослые", "Сны господина де Мольера", "Доходное место", "Tout paye, или Все оплачено".

Днем рождения Театра Луны считается 14 февраля 1993 года. В тот день Сергей Проханов представил московским театралам спектакль "Византия".

В 1994 году студия получила государственный статус и была преобразована в московский Театр Луны под руководством Сергея Проханова. У Проханова играли Евгений Стычкин, Дмитрий Певцов, Елена Кондулайнен, Елена Захарова, Анна Терехова, Андрей Соколов, Игорь Ливанов, Олег Марусев, Александр Песков, Анастасия Стоцкая, Дмитрий Бикбаев, Ирина Линдт.