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Министерство культуры Украины призвало киевскую консерваторию убрать имя Чайковского из названия

, 08:29 Источник: ТАСС

Министерство культуры Украины призвало киевскую консерваторию убрать имя Чайковского из названия
Петр Чайковский, Vadim Nekrasov/Russian Look

Экспертный совет Министерства культуры Украины, который занимается вопросами дерусификации, рекомендовал киевской консерватории убрать имя композитора Петра Чайковского из своего названия.

Согласно последней информации, экспертный совет украинского Минкульта принял единогласное решение рекомендовать коллективу Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского в рамках собрания трудового коллектива рассмотреть возможность отказа от имени П И. Чайковского в названии.

Совет также принял решение о собственном переименовании в Экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма.

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