В Большом театре сообщили об уходе из жизни бывшей балерины Аллы Богуславской

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6 июля 2022, 10:21

Алла Богуславская, фото с сайта bolshoi.ru

Ушла из жизни бывшая балерина Алла Богуславская. Алла Богуславская танцевала на сцене Большого театра с 1951 по 1974 годы, была педагогом и балетмейстером. Она умерла 5 июля в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

О дате прощания и похорон пока не сообщается. В Большом театре отметили, что балерина была одной из ведущих характерных артисток труппы, мастерски умела передавать национальный колорит в танце, зажигательно исполняла цыганские, испанские, русские, грузинские танцы в балетном и оперном репертуаре.

Алла Богуславская была первой исполнительницей партии Бетси в балете «Анна Каренина» Родиона Щедрина.

У Богуславской учились Галина Степаненко, Илзе Лиепа, Геннадий Янин и другие известные артисты.

В 1997-2002 была балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра.

Написала ряд работ по теории и практике хореографического искусства, выступала со статьями в периодической печати. Была удостоена почетного звания заслуженного деятеля искусств России.

В июле на 82 году жизни скончался народный артист России Юрий Григорьев, солист оперной труппы Большого театра, артист и педагог.

Ушел из жизни мэтр отечественной международной журналистики Георгий Зубков.