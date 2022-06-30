Актриса Татьяна Кравченко на съемках «Сватов» едва не влюбилась по-настоящему в своего экранного супруга

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30 июня 2022, 13:09 Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Кравченко, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Актриса Татьяна Кравченко на съемках сериала "Сваты" едва не влюбилась в своего экранного супруга, которого играл Федор Добронравов. Сообщается, что артист деликатно уладил сложившуюся ситуацию.

Татьяна Кравченко в какой-то момент съемочного процесса начала понимать, что по-настоящему влюбляется в своего коллегу. Актриса, как сообщает teleprogramma.pro, стала еще больше следить за собой и прихорашиваться между дублями. Более того, знаменитость сбросила вес и преобразилась внешне.

Федор Добронравов, осознав, что происходит, отвел Татьяну Кравченко в сторону и объяснил, что не позволит себе даже флиртовать на работе, поскольку любит свою жену. Так, этот роман закончился, не успев начаться.