Глава Дагестана Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала «Сваты» из-за Зеленского

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11 апреля 2022, 15:46 Источник: Сергей Меликов

В. Зеленский, шоумен, президент Украины, фото из соцсети Вконтакте

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к руководителям и продюсерам российских телеканалов и призвал отказаться от показа сериала "Сваты", который поставлен компанией "Студия "Квартал 95", а ее основателем является президент Украины Владимир Зеленский.

Меликов рассказал, что в эти дни встречается с семьями военнослужащих, "погибших за наши безопасность и независимость" в Донбассе. "Как вы думаете, что должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач очередной сезон "Сватов?" – заявил глава Дагестана.

Сергей Меликов отметил, что "война с российской культурой со стороны западных стран давно перешагнула границы здравого смысла", глава Минкульта одного из европейских государств заявил, что "сейчас не время для российского балета, не сезон для Чехова и даже Пушкина". "И за ним не приехала скорая со смирительной рубашкой, не отвезла его в заведение, где ему самое место", - пишет глава региона в своем Телеграм-канале.

Глава Дагестана пишет: "Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании «Студия «Квартал 95». Мы знаем, кто является её основателем, - человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский".

"Будем называть вещи своими именами: покупая фильмы, произведённые этой студией, шоу-бизнес опосредованно финансирует военную машину наших врагов, их порох, автоматы и пушки, обращённые в наших детей. Эта военная машина привела к страданиям мирных жителей Донбасса, детей, женщин и стариков, стоила жизни многим нашим ребятам", - подчеркнул Меликов и призвал российские телеканалы: "В нашей стране не место проектам, связанным с компанией «Студия «Квартал 95»".