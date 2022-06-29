Фестиваль Прогрессивной музыки SANDLERFEST на ВДНХ

Фестиваль Прогрессивной музыки Игоря Сандлера - SANDLERFEST- состоится на ВДНХ 2 и 3 июля 2022 года. На легендарных площадках ВДНХ - Зеленом театре и Доме культуры - выступят знаменитые российские и зарубежные рок-музыканты, восходящие звезды рок-сцены, а также молодые, прогрессивные и неординарные рок-исполнители. Кроме того, в этом году на Фестивале Прогрессивной музыки Игоря Сандлера- SANDLERFEST будет работать специальная сцена «Ипподром» под открытым небом, где выступят фанк -рок-музыканты и представители тяжелого рока. На ВДНХ будет также работать «Павильон 42», в котором пройдут мастер-классы участников Фестиваля Прогрессивной музыки Игоря Сандлера SANDLERFEST и педагогов с мировым именем, и Свободная сцена РОК-ПАНОРАМА для молодых артистов.
В Фестивале Прогрессивной музыки SANDLERFEST примут участие Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, Никита Пресняков и группа Multiverse, группы «Чёрный обелиск», Crossroadz, «Мастер» и многие другие артисты. Организатором Фестиваля SANDLERFEST выступает знаменитый музыкант, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, писатель, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации., Почетный профессор МПГУ Игорь Сандлер, который проводит рок-фестивали с 2019 года.
- Я пригласил выступить на большой сцене коллективы, которые в первую очередь делают интересную, фирменную музыку. Композиции, которые привлекают не только текстами, но и сложным, оригинальным музыкальным материалом, - говорит создатель фестиваля.
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По словам Игоря Сандлера, его мероприятие – единственный фестиваль в России, который представляет почти все направления рок-культуры: прогрессив, хард, классик, симфо, арт, психоделик, готик, фанк, метал, альтернатива, инди, гранж, глэм, джаз, новая волна, поп, фолк, кантри, индастриал. Основная задача фестиваля помочь молодым, продвинутым, прогрессивным, современным, мыслящим на мировом уровне группам, дать шанс показать себя и заявить о себе. В рамках фестиваля, как и в прошлые годы, на сцену снова выйдут молодые коллективы из России, стран СНГ, Кубы, Израиля.
- В каждой стране есть внутренний музыкальный рынок, но на международный уровень его лидеры зачастую не выходят, - говорит Игорь Сандлер. - Есть много прекрасных шведских групп, но весь мир знает ABBA, в Германии масса музыкальных коллективов, но на мировом рынке есть Rammstein и Scorpions. Россия - страна, которая подарила миру Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и многих других великих композиторов в XXI веке не может представить на международной сцене ни одну достойную рок-группу, которая говорит с миром на одном языке. На фестивале SANDLERFEST большинство коллективов поет на английском, это даст им возможность быть услышанными и понятыми во всем мире.
Основные события Фестиваля Прогрессивной музыки SANDLERFEST будут проходить на сцене Зеленого театра ВДНХ – на протяжении двух дней там впервые в России состоится «Фестиваль трибьютов» - мировая классика с симфоническим оркестром (Metallica, AC/DC, Pink Floyd, ABBA, The Beatles, Queen, Depech Mode, Jimi Hendrix, The Doors, Creedence Clearwater Revival), а также русская классика в рок-аранжировках, классика рока в академическом исполнении. На фестиваль приглашены группы из США, Кубы, Ирландии, Греции, Израиля, Болгарии, со всей России впервые приедут лучшие группы представляющие все направления рок музыки - от арт-, симфо-, классик-, прогрессив-, джаз-рока до гранж-, глэм-, хард-, метал-, психоделик-, панк-, индастриал-, соул-, фанк-, альтернатива-, инди-рока.
2 июля на «Official Tribute Show» прозвучат хиты группы AC/DC от коллектива Eazy Dizzy и песни группы Metallica в исполнении проекта Metallica S&M с симфоническим оркестром. Трибьют-фестиваль будет дополнен концертными номерами в исполнении групп CrossroadZ, проекта Никиты Преснякова Multiverse, американской группы Karmen Moxi & Second Frenzy и др. В тот же день в «Зеленом театре» сыграет незабываемый сет группа «Мастер».
3 июля «Official Tribute Show» споёт песни группы ABBA в исполнении команды ABBA Mia, номера группы Queen, исполненные проектом Radio Queen, и главные песни Pink Floyd в исполнении группы Floyd Universe.- так же все с симфоническим Оркестром. В этот день на сцену Зеленого театра ВДНХ выйдут также Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, детская группа Rock School QUEEN KIDS, проект Gypsy Jack с участием Игоря Сандлера и др. Кроме того, на 2-3 июля в Зеленом театре ВДНХ запланирован концерт, в котором примут участие лучшие оперные вокалисты и гитаристы России (Дмитрий Четвергов, Олег Изотов, INPRAVDA, Тимофей Григорович, Христелин Кириллов, Ольга Пудова, Владимир Дмитрук и др.) в проекте РУССКАЯ КЛАССИКА В РОКЕ: звезды оперной сцены и молодые оперные певцы исполнят русские академические музыкальные произведения в рок-обработке.
- Рок - одно из самых популярных музыкальных направлений, - говорит Игорь Сандлер. - Он всегда объединял людей из разных слоев населения, разного вероисповедания, разных политических взглядов, также как и классическая музыка. Идеалы любви, верности, дружбы, сострадания находят свое отражение в музыкальных произведениях, консолидируя людей вокруг одной проблемы. Классика - это история, рок - это современность. Сейчас в мире появился феномен «отмены русской культуры». Но нельзя вычеркнуть произведения великих русских композиторов, которые внесли огромный вклад в развитие мировой культуры, создавали культурной код России. Именно поэтому возникла идея объединения двух жанров для нового прочтения русской классики и привлечения заинтересованного внимания у еще большего количества людей. Впервые романсы Сергея Рахманинова, арии Петра Ильича Чайковского, хоровые фрагменты Николая Римского-Корсакова прозвучат в рок-обработке на Фестивале Прогрессивной музыки SANDLERFEST и позволят истинным ценителям рока заново открыть для себя произведения русских классиков, а для адептов классической музыки станут проводниками в мир рока. В период мировой политической нестабильности людям необходимы поддержка и нравственные идеалы, на которые можно опереться. Именно они способствуют консолидации граждан. В русской классической музыке отражены все главные традиционные духовно-нравственные ценности, она является основополагающей в формировании культурного кода России. Объединяя российских меломанов и музыкантов в одном большом проекте, с учетом разных вкусов, жанровых предпочтений и предлагая новые прочтения русской академической музыки, классики русского рока, фестиваль призван сохранять и популяризировать общероссийскую культурную идентичность.
Не менее интересные события ждут зрителей в Доме культуры ВДНХ, где 2 июля состоится гитарный фестиваль, в котором примут участие Христелин Кирилов (Болгария), Олег Изотов, Роман Мирошниченко, Дмитрий Четвергов, Алексей Кравченко, Борис Балыков, Тимофей Григорович и др. Он станет продолжением фестиваля First Guitar Festival, который проходил в Плесе (Ивановская область) с 2013 по 2015 год. Соучредителем этого фестиваля является бывший клавишник и музыкальный руководитель легендарных групп «Интеграл», «Индекс 398», Red Rock (UK) Игорь Сандлер, который проводит теперь «Фестиваль Прогрессивной музыки Игоря Сандлера»
А 3 июля на сцене Дома культуры ВДНХ будут выступать Эстрадно-джазовый оркестр Андрея Балина, Алла Рид, группы Two Siberians, Moscow Rock City, Inspired, Ксения Федулова, проект «Отцы» Дмитрия Варенкина и др.
В этом году на Фестивале Прогрессивной музыки Игоря Сандлера SANDLERFEST будет открыта специальная сцена «Ипподром» под открытым небом, где 2 июля выступят лучшие представители отечественной фанк, соул и джаз рок сцены - Mechanical Man, The City Sailors (Куба), Airo, Paraline, Your Screaming Silence и многие другие.
3 июля сцена «Ипподром» будет отдана представителям тяжелой сцены. Участниками метал-концерта станут группы «Черный обелиск», Perfect Crime, Starified, Join Trip, Telliodora, Ioannis KoFopoulos (Греция), Join Trip (Куба) и др.
За всё время фестиваля на сценах выступят 130 коллективов и бэндов из самых разных стран - Америка, Куба, Ирландия, Греция, Болгария, Израиль.
Символично и то, что фестиваль проходит на ВДНХ - в одном из лучших парков мира. Несколько лет назад огромная территория бывшей российской сельскохозяйственной выставки была благоустроена и оснащена современными техническими театрами. Теперь “Зеленый театр” может принимать на своей площадке масштабные шоу, а неподалеку от него есть возможность увидеть космический челнок “Буран” и окунуться в богатый подводный мир “Москвариума”. В непосредственной близости от Дома культуры ВДНХ расположен павильон “Макет Москвы”, где можно при инновационном освещении созерцать точные копии 23 000 зданий центральной части Москвы в масштабе 1:400. Среди них при желании можно увидеть и строение Продюсерского центра Игоря Сандлера на Чистых прудах. А по соседству со сценой “Ипподром” будет возможность пообщаться с лошадьми и в рамках Фестиваля увидеть Конное шоу Кремлевской школы верховой езды под рок-композиции. Также во время фестиваля здесь можно будет посетить ландшафтный парк, «Парк ремесел» и многое другое.
На «Фестивале Прогрессивной музыки Игоря Сандлера» будет также работать Свободная Сцена возле «Дома культуры» для молодых групп, которые присылают заявки для участия в фестивале. Кроме того, будет открыт специальный «Павильон 42 », в котором пройдут акустические концерты и мастер-классы от педагогов с мировым именем и акустические сеты. На вертолетной площадке за Зеленым театром состоится выставка ретро-автомобилей, на которой будет представлено больше ста машин со всего мира.
3 июля на центральной площади возле павильона «Космос» состоится «ROCKNMOB», для участия в котором планируется собрать более 500 музыкантов из разных уголков нашей страны и СНГ. Из них будет создана самая большая в истории России рок-группа, которая исполнит несколько композиций. Кроме того, в исполнении участников «ROCKNMOB» прозвучит композиция «Moscow Calling» из репертуара прославившей нашу страну на весь мир группы «Парк Горького». В ее исполнении примут участие лидер «Парка Горького» Алексей Белов и певица Ольга Кормухина. По словам Игоря Сандлера, это будет очень символичное мероприятие, подчеркивающее связь поколений.
Еще одной интересной сценой фестиваля станет РОК-ПАНОРАМА. Меломаны со стажем отлично помнят, что так назывался первый официальный российский рок-фестиваль, который состоялся в КЗ Центрального дома туриста в 1986 году, на котором впервые ярко заявили о себе группы «Браво», «Круиз», «Зодчие» и др. Игорь Сандлер получил официальное разрешение на использование этого бренда. Поэтому, как и почти четыре десятилетия назад, РОК-ПАНОРАМА уже в рамках SANDLERFEST будет давать путевку в жизнь новым перспективным исполнителям, среди которых – «Аллюзион», «Аттракцион Воронова», «Океаны» «Дисперсия», Mon Cheri и др.
- На этой площади стоит ракета, которая унесла Юрия Гагарина в космос, и самолет ЯК-42. Мой отец в Саратовском аэроклубе прыгал с парашютом вместе с Юрием Гагариным. А самолет ЯК-42 отец собирал на Саратовском авиационном заводе, на котором он непрерывно проработал 60 лет. Сейчас папе исполнилось 92 года, но он до сих пор помнит наизусть названия двух тысяч деталей, из которых состоит этот самолет. Теперь, спустя поколения, его сын проводит на этой площади громадный флешмоб, собирая самую большую в истории России рок-группу!Фестиваль Прогрессивной музыки SANDLERFEST по предварительным подсчетам и оценкам смогут физически посетить более 20 000 человек, а трансляции, организованные в социальных сетях, посмотрят сотни тысяч, а то и миллионы зрителей!