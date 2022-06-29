Фестиваль Прогрессивной музыки SANDLERFEST на ВДНХ

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29 июня 2022, 19:22 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото:Михаил Кошелев

Фестиваль Прогрессивной музыки Игоря Сандлера - SANDLERFEST- состоится на ВДНХ 2 и 3 июля 2022 года. На легендарных площадках ВДНХ - Зеленом театре и Доме культуры - выступят знаменитые российские и зарубежные рок-музыканты, восходящие звезды рок-сцены, а также молодые, прогрессивные и неординарные рок-исполнители. Кроме того, в этом году на Фестивале Прогрессивной музыки Игоря Сандлера- SANDLERFEST будет работать специальная сцена «Ипподром» под открытым небом, где выступят фанк -рок-музыканты и представители тяжелого рока. На ВДНХ будет также работать «Павильон 42», в котором пройдут мастер-классы участников Фестиваля Прогрессивной музыки Игоря Сандлера SANDLERFEST и педагогов с мировым именем, и Свободная сцена РОК-ПАНОРАМА для молодых артистов.

В Фестивале Прогрессивной музыки SANDLERFEST примут участие Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, Никита Пресняков и группа Multiverse, группы «Чёрный обелиск», Crossroadz, «Мастер» и многие другие артисты. Организатором Фестиваля SANDLERFEST выступает знаменитый музыкант, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, писатель, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации., Почетный профессор МПГУ Игорь Сандлер, который проводит рок-фестивали с 2019 года.

- Я пригласил выступить на большой сцене коллективы, которые в первую очередь делают интересную, фирменную музыку. Композиции, которые привлекают не только текстами, но и сложным, оригинальным музыкальным материалом, - говорит создатель фестиваля.

По словам Игоря Сандлера, его мероприятие – единственный фестиваль в России, который представляет почти все направления рок-культуры: прогрессив, хард, классик, симфо, арт, психоделик, готик, фанк, метал, альтернатива, инди, гранж, глэм, джаз, новая волна, поп, фолк, кантри, индастриал. Основная задача фестиваля помочь молодым, продвинутым, прогрессивным, современным, мыслящим на мировом уровне группам, дать шанс показать себя и заявить о себе. В рамках фестиваля, как и в прошлые годы, на сцену снова выйдут молодые коллективы из России, стран СНГ, Кубы, Израиля.

- В каждой стране есть внутренний музыкальный рынок, но на международный уровень его лидеры зачастую не выходят, - говорит Игорь Сандлер . - Есть много прекрасных шведских групп, но весь мир знает ABBA, в Германии масса музыкальных коллективов, но на мировом рынке есть Rammstein и Scorpions. Россия - страна, которая подарила миру Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и многих других великих композиторов в XXI веке не может представить на международной сцене ни одну достойную рок-группу, которая говорит с миром на одном языке. На фестивале SANDLERFEST большинство коллективов поет на английском, это даст им возможность быть услышанными и понятыми во всем мире.



Основные события Фестиваля Прогрессивной музыки SANDLERFEST будут проходить на сцене Зеленого театра ВДНХ – на протяжении двух дней там впервые в России состоится «Фестиваль трибьютов» - мировая классика с симфоническим оркестром (Metallica, AC/DC, Pink Floyd, ABBA, The Beatles, Queen, Depech Mode, Jimi Hendrix, The Doors, Creedence Clearwater Revival), а также русская классика в рок-аранжировках, классика рока в академическом исполнении. На фестиваль приглашены группы из США, Кубы, Ирландии, Греции, Израиля, Болгарии, со всей России впервые приедут лучшие группы представляющие все направления рок музыки - от арт-, симфо-, классик-, прогрессив-, джаз-рока до гранж-, глэм-, хард-, метал-, психоделик-, панк-, индастриал-, соул-, фанк-, альтернатива-, инди-рока.



2 июля на «Official Tribute Show» прозвучат хиты группы AC/DC от коллектива Eazy Dizzy и песни группы Metallica в исполнении проекта Metallica S&M с симфоническим оркестром. Трибьют-фестиваль будет дополнен концертными номерами в исполнении групп CrossroadZ, проекта Никиты Преснякова Multiverse, американской группы Karmen Moxi & Second Frenzy и др. В тот же день в «Зеленом театре» сыграет незабываемый сет группа «Мастер».



3 июля «Official Tribute Show» споёт песни группы ABBA в исполнении команды ABBA Mia, номера группы Queen, исполненные проектом Radio Queen, и главные песни Pink Floyd в исполнении группы Floyd Universe.- так же все с симфоническим Оркестром. В этот день на сцену Зеленого театра ВДНХ выйдут также Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, детская группа Rock School QUEEN KIDS, проект Gypsy Jack с участием Игоря Сандлера и др. Кроме того, на 2-3 июля в Зеленом театре ВДНХ запланирован концерт, в котором примут участие лучшие оперные вокалисты и гитаристы России (Дмитрий Четвергов, Олег Изотов, INPRAVDA, Тимофей Григорович, Христелин Кириллов, Ольга Пудова, Владимир Дмитрук и др.) в проекте РУССКАЯ КЛАССИКА В РОКЕ: звезды оперной сцены и молодые оперные певцы исполнят русские академические музыкальные произведения в рок-обработке.



- Рок - одно из самых популярных музыкальных направлений, - говорит Игорь Сандлер . - Он всегда объединял людей из разных слоев населения, разного вероисповедания, разных политических взглядов, также как и классическая музыка. Идеалы любви, верности, дружбы, сострадания находят свое отражение в музыкальных произведениях, консолидируя людей вокруг одной проблемы. Классика - это история, рок - это современность. Сейчас в мире появился феномен «отмены русской культуры». Но нельзя вычеркнуть произведения великих русских композиторов, которые внесли огромный вклад в развитие мировой культуры, создавали культурной код России. Именно поэтому возникла идея объединения двух жанров для нового прочтения русской классики и привлечения заинтересованного внимания у еще большего количества людей. Впервые романсы Сергея Рахманинова, арии Петра Ильича Чайковского, хоровые фрагменты Николая Римского-Корсакова прозвучат в рок-обработке на Фестивале Прогрессивной музыки SANDLERFEST и позволят истинным ценителям рока заново открыть для себя произведения русских классиков, а для адептов классической музыки станут проводниками в мир рока. В период мировой политической нестабильности людям необходимы поддержка и нравственные идеалы, на которые можно опереться. Именно они способствуют консолидации граждан. В русской классической музыке отражены все главные традиционные духовно-нравственные ценности, она является основополагающей в формировании культурного кода России. Объединяя российских меломанов и музыкантов в одном большом проекте, с учетом разных вкусов, жанровых предпочтений и предлагая новые прочтения русской академической музыки, классики русского рока, фестиваль призван сохранять и популяризировать общероссийскую культурную идентичность.



Не менее интересные события ждут зрителей в Доме культуры ВДНХ, где 2 июля состоится гитарный фестиваль, в котором примут участие Христелин Кирилов (Болгария), Олег Изотов, Роман Мирошниченко, Дмитрий Четвергов, Алексей Кравченко, Борис Балыков, Тимофей Григорович и др. Он станет продолжением фестиваля First Guitar Festival, который проходил в Плесе (Ивановская область) с 2013 по 2015 год. Соучредителем этого фестиваля является бывший клавишник и музыкальный руководитель легендарных групп «Интеграл», «Индекс 398», Red Rock (UK) Игорь Сандлер, который проводит теперь «Фестиваль Прогрессивной музыки Игоря Сандлера»

А 3 июля на сцене Дома культуры ВДНХ будут выступать Эстрадно-джазовый оркестр Андрея Балина, Алла Рид, группы Two Siberians, Moscow Rock City, Inspired, Ксения Федулова, проект «Отцы» Дмитрия Варенкина и др.