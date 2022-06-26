В Москве скончалась актриса Альбина Тиханова

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26 июня 2022, 16:06 Источник: Портал "Кино-театр"

Альбина Тиханова. Кадр из сериала "Тихий Дон" (2015 г.).

В Москве в воскресенье на 76 году жизни скончалась российская актриса Альбина Тиханова, сообщил портал «Кино-театр». Она известна зрителю по сериалам «Тихий Дон», «Аритмия», «Эпидемия», «Прости меня, Алеша».

О причине смерти не сообщается. Между тем, знакомый актрисы Павел Алимов в своих соцсетях написал, что в конце мая она упала на улице, сломав ногу и обе руки. Тиханова была госпитализирована, а после выписки уже не могла самостоятельно передвигаться. Алимов также написал, что денег на оплату сиделки у актрисы практически не было: она жила только на пенсию.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России Владислава Долгорукова.