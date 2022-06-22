Ушел из жизни Заслуженный артист России Владислав Долгоруков

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22 июня 2022, 15:35

Владислав Долгоруков, vk.com/gitis.official

Ушел из жизни актер театра и кино, преподаватель, заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков.

Долгоруков скончался 22 июня на 76 году жизни.

Он был доцентом кафедры мастерства актера Российского института театрального искусства - ГИТИС. О смерти преподавателя сообщила пресс-служба вуза, - сообщает АГН «Москва».

В некрологе говорится, что вуз потерял «старейшину актерского факультета, и уход Владислава Долгорукова - невосполнимая утрата для каждого, кто его знал». В ГИТИСЕ отметили, что свои знания и опыт Владислав Александрович более 30 лет передавал студентам вуза

Владислав Долгоруков родился 16 января 1947 года в Москве. Он окончил ГИТИС и был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя. В МТЮЗе актер работал более 40 лет с Павлом Хомским. Телезрителям Долгоруков знаком по образу Алексея Кондратьева в фильме «Рожденная революцией».

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