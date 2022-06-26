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Часть праха Юрия Шатунова будет развеяна над озером в Баварии

, 14:24 Источник: РИА "Новости"

Часть праха Юрия Шатунова будет развеяна над озером в Баварии
Юрий Шатунов, Evguenii Matveev/Global Look Press

Представитель ушедшего из жизни артиста Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в воскресенье, 26 июня, сообщил журналистам, что часть праха музыканта будет захоронена в Германии, где он долгое время жил.

Аркадий Кудряшов подчеркнул, что после кремации часть праха Юрия Шатунова будет развеяна над рыбным озером в Баварии, а другая часть – на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония погребения в столице России будет полностью закрытой.

Напомним, Юрий Шатунов скончался из-за обширного инфаркта в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет.

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