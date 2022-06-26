В Клину пройдет международный фестиваль Чайковского

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26 июня 2022, 11:57 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

В Клину с 1 по 10 июля состоится фестиваль, посвященный самому известному русскому композитору – VIII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет. Вот уже восемь лет фестиваль входит в флагманский состав культурных мероприятий не только Московской области, но и России, неизменно привлекая к себе внимание не только широкой публики, но и профессионального музыкального сообщества и представителей СМИ.

Все основные концерты фестиваля проходят в формате опен-эйр на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину. Сама территория Музея-заповедника идеально подходит фестивалю, создавая по-настоящему уникальную атмосферу высокого искусства и праздника летних красок.

Этот год также не станет исключением: в программе фестиваля – шесть больших концертов на Большой поляне самых разных жанров, а также концерты для жителей и гостей Клина в Сестрорецком парке («Сцена на воде»), Летняя музыкальная академия Юрия Башмета, Третья Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, программа «PROзрение» в Мемориальной гостиной П.И. Чайковского и специальный проект фестиваля «Чайковский Nights», который впервые пройдет в усадьбе Демьяново.

В оргкомитете фестиваля такие выдающиеся деятели искусства и культуры, как Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе, Евгений Миронов, Юрий Башмет и многие другие.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Московской области и администрации г.о. Клин.



В программе гала-концерта открытия фестиваля, который состоится 1 июля, в этом году отдали дань сразу двум великим русским композиторам. Наряду с Первой симфонией Чайковского, в преддверии 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова прозвучит его знаменитый Концерт для фортепиано с оркестром №2 в исполнении народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением маэстро Юрия Башмета.

2 июля публике представят музыкально-драматическое действо «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета и режиссуре Ильи Ильина. В основе действа – фрагменты одноименной оперы Чайковского и лирических сцен Пушкина. За драматическую часть постановки отвечают знаменитые актеры МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский и Ольга Литвинова, за оперную – великолепные солисты Жаля Исмаилова (сопрано), Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Сергей Романовский (тенор), Алексей Исаев (баритон), Олег Цыбулько (бас), Анастасия Бибичева (сопрано) и Александра Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано), а также Камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель Александр Соловьев). Сам маэстро Башмет в этот вечер встанет за пульт своего оркестра «Новая Россия».



3 июля оперный гала-концерт представит московский театр «Геликон-опера». В программе, получившей название «Планета «Чайковский»: хлеб, любовь и смерть», прозвучат фрагменты из опер и симфонических сочинений композитора в исполнении коллектива и солистов театра. Художественный руководитель театра – народный артист России Дмитрий Бертман. Режиссер концерта – Сергей Новиков, дирижер – Валерий Кирьянов.



8 июля - уникальный спектакль. Масштабная хоровая опера профессора Московской консерватории, народного артиста России Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». В спектакле задействовано сразу 6 хоровых коллективов, помимо симфонического оркестра, солистов и драматического актера. Как отметил генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко, идея привезти этот спектакль в Клин появилась практически сразу после премьеры спектакля.

«Но мы очень долго не могли этого сделать из-за ковидных ограничений – это, действительно, масштабная опера, в исполнении которой заняты пять хоров, большой симфонический оркестр, солисты и один драматический актер, всего более 200 человек. Наконец, в этом году, мы можем осуществить нашу задумку», - сказал Дмитрий Гринченко.

Режиссер-постановщик спектакля – Павел Сафонов, солисты – контратеноры Владимир Магомадов и Олег Рябец. В роли Ярослава Мудрого – Илья Шакунов. Соло на альте – Юрий Башмет. Дирижер – Фредди Кадена (Эквадор).



9 июля в Музее-заповеднике – вечер джаза. На Большую сцену в необычном амплуа выйдет известная оперная дива Хибла Герзмава. Компанию ей составит джаз-бэнд под управлением Сергея Макеева.



И в этот же день, 9 июля, но уже поздно вечером, в усадьбе Демьяново – в первом месте в Клину, где начал жить Чайковский, - пройдет специальный проект «Чайковский Nights». На поляне перед усадьбой состоится масштабный гала-концерт с участием симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, солистов оперы, балета и солистов-инструменталистов, среди которых Вадим Репин, Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Кимин Ким, Дмитрий Маслеев, Евгений Муравьев и другие. Пространство усадьбы способно вместить до 5 тыс зрителей, при этом вход на концерт будет бесплатным. Концерт в Усадьбе Демьяново будет проходить при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.



В рамках фестиваля состоятся камерные концерты в парке «Сестрорецкий» и в самом Мемориальном доме композитора. Так, 7 июля на «Сцене на воде» парка Сестрорецкий состоится Гала-концерт русской музыки в исполнении Ксении Башмет (фортепиано), и Олега Бугаева (виолончель). А в кабинете-гостиной Мемориального дома-музея П.И. Чайковского 9 июля - программа «PROзрение», в которой в исполнении заслуженного артиста России Алексея Гориболя (фортепиано) и певца Олега Крикуна (тенор) прозвучат романсы русских композиторов XIX века.



Завершится фестиваль 10 июля концертом «Молодые дарования России» с участием солистов уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Ю.А. Башмета и стипендиатов Губернаторской премии.



Билеты на события фестиваля уже в продаже на сайте и в кассах Музея-заповедника.





