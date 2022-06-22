В этом месяце легендарному Игорю Стравинскому исполнилось бы 140 лет

Аргументы Недели → Культура 13+

22 июня 2022, 20:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Совсем недавно легендарному композитору Игорю Стравинскому исполнилось бы 140 лет.

Дело было ещё 17 июня. Именно тогда и отмечалась венценосная дата. Сейчас его творчество – безусловно гениальное. Им восхищаются, им вдохновляются, им живут. Но когда-то это было совсем не так, как в случае с Говардом Лавкрафтом. Бывали дни, когда аудитория делилась на тех, кто Стравинского поддерживал, и тех, кто его порицал. Стоит заметить, что многие гении становились таковыми лишь после своей смерти. Как ни крути, а это жизненный принцип.

Стравинский родился в творческой семье. Мама его была известной пианисткой и певицей, отец – заслуженным артистом Императорских театров. Отец всегда хотел, чтобы его сын стал юристом. И в своём профессиональном становлении Игорь Фёдорович должен был благодарить господина Римского-Корсакова. Именно этот человек отговорил будущего композитора поступать в консерваторию и начал давать ему частные уроки. Римского-Корсакова можно было назвать вторым отцом Игоря Фёдоровича. Первые произведения маэстро были созданы именно под руководством «старого гения».

Большую известность Стравинскому принесла музыка к балету «Жар-птица». Она была написана по заказу знаменитого на всю планету балетмейстера Дягилева. Венские музыканты враждебно восприняли творения Игоря Фёдоровича, называя их «грязной музыкой». Недоумение и печаль Стравинского развеял один из местных рабочих, заявив, что так же музыканты реагировали на «Тристана и Изольду». Что касается Дягилева, то с ним Стравинский сотрудничал достаточно долго, вплоть до смерти балетмейстера.

29 мая 1913 года в Париже случилось нечто невероятное. Именно в тот день труппа Дягилева «Русский балет» впервые показала «Весну священную». Блестящая картина дохристианской Руси оказалась комплексным произведением авангарда. Но труппа выдержала всего лишь пару представлений. На одном из них разгорелся серьёзный конфликт. Зрители кричали и свистели и даже дрались стульями. Одни восхищались увиденным, другие же гневались и порицали. Позднее партитура Стравинского стала одним из самых популярных балетов наряду с «Щелкунчиком» Чайковского.

Иван Стравинский был невероятным трудоголиком. Работал он по 15, а то и по 16 часов за сутки. Бывало и так, что он вообще не спал ночами. Музыка была для него целой жизнью. Без неё мир казался тусклым и невзрачным. С 1920 года семья композитора поселилась в Париже. В тот период его жена болела чахоткой. А помогала семье гения сама Коко Шанель, для которой творчество Игоря Фёдоровича было больше, чем музыка. Некоторые даже говорят, что именно Стравинский подтолкнул Шанель на создание легендарных духов.

История Стравинского в Советском союзе началась лишь с 60-х годов. До того момента его творчество было запрещено. Когда он приехал в Петербург (тогда Ленинград), за ним тщательно следили особисты и спецы. Но он успешно встретился с Хрущёвым и сыграл в Большом зале Ленинградской филармонии концерт. Однако самый жуткий период жизни Стравинского пришёлся на 30-е годы. Тогда в 1938 году умирает его дочь, а год спустя – мать и жена. Он лишается всей своей семьи накануне Второй Мировой.

Утешением для Стравинского стал новый брак, а также переезд в Соединённые Штаты. Впрочем, в США у него тоже были неурядицы. В 1944 году композитора арестовала американская полиция. Всему виной было якобы искажение гимна страны. Федеральный закон запрещал любую аранжировку. Но все эти «неполадки» совсем не исказили жизнь великого маэстро. На сегодня слава Стравинского живёт и здравствует. И хоть могучий гений уже давно отошёл в мир иной, творчество его совсем не собирается уходить в прошлое. За свои творения Стравинский получил заслуженное звание – «человек тысячи и одного стиля».