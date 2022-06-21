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Аргументы Недели Культура 13+

Адвокат Добровинский заявил, что обнаружил «много интересного» в документах по делу о наследстве Градского

, 11:33 Источник: teleprogramma.pro

Адвокат Добровинский заявил, что обнаружил «много интересного» в документах по делу о наследстве Градского
адвокат Александр Добровинский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник сообщил, что в деле сестры артиста Александра Градского обнаружились интересные детали.

Александр Добровинский подчеркнул, что к настоящему моменту начал изучать документы и обнаружил "много интересного". Адвокат в беседе с teleprogramma.pro выразил мнение, что в деле о наследстве музыканта все не так просто, как может показаться, – не исключены интересные повороты.

Напомним, ранее сестра Александра Градского Наталья выступила с заявлением, что в свое время артист якобы обманным путем завладел имуществом ее отца.

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