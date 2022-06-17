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Добровинский заявил, что шансы сестры Градского получить часть его наследства практически равны нулю

, 10:35 Источник: teleprogramma.pro

Добровинский заявил, что шансы сестры Градского получить часть его наследства практически равны нулю
Александр Градский, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый российский адвокат Александр Добровинский в разговоре с представителями средств массовой информации в пятницу оценил шансы сестры артиста Александра Градского получить часть его наследства.

По мнению Александра Добровинского, шансы Натальи Градской получить недвижимость ушедшего из жизни брата практически равны нулю в связи с тем, что прошли сроки исковой давности. Адвокат в беседе с teleprogramma.pro уточнил, что если женщина не была согласна с завещанием, то начинать процесс следовало раньше. Теперь же оспорить завещание невозможно.

Ранее двоюродная сестра Александра Градского заявила, что знаменитый артист якобы незаконно завладел квартирой ее отца.

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