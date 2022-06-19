Умерла известный музыковед, супруга дирижера Владимира Федосеева Ольга Доброхотова

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19 июня 2022, 16:39 Источник: ТАСС

Ольга Доброхотова. Фото: скриншот видео.

На 88 году жизни умерла известный российский музыковед, заместитель худрука Большого симфонического оркестра имени Чайковского, супруга народного артиста СССР дирижера Владимира Федосеева Ольга Доброхотова. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

«19 июня, в День Всех Святых, в возрасте 87 лет не стало Ольги Ивановны Доброхотовой - известного музыковеда, незаменимого человека в БСО им. П. И. Чайковского, супруги художественного руководителя оркестра Владимира Ивановича Федосеева. Для всего коллектива это огромная, невосполнимая утрата», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ольга Доброхотова с 1957 по 1992 год работала редактором Главной редакции музыкального радиовещания в ГК по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. В 1997 году она стала заместителем художественного руководителя Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

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