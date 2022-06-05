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5 июня 2022, 15:05 Источник: ТАСС

Темур Чхеидзе, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Ушел из жизни народный артист России, грузинский режиссёр Темур Чхеидзе. Его сердце перестало биться 5 июня 2022 года. Темуру Чхеидзе было 78 лет. Об уходе известного театрального режиссера сообщила телекомпания "Рустави 2".

В телекомпании отметили, что артист "полвека посвятил театру". Темур Чхеидзе — автор около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей.

Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выразило глубокую скорбь в связи с кончиной великого грузинского режиссера Темура Чхеидзе, - передает ТАСС.

Тимур Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Учился в Тбилисском театральном институте, работал режиссером Драматического театра в Зугдиди, Театра юного зрителя и Театра имени Шоты Руставели в Тбилиси.

Темур Чхеидзе начал работать в БДТ имени Товстоногова в 1991 году, занимал должность режиссёра-постановщика. В 2004 году он стал главным режиссёром театра, а в 2007 — художественным руководителем.

За свою жизнь Темур Чхеидзе поставил до 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей. В 1981 году он удостоился звания Народного артиста Грузинской ССР, а в 2010 году стал Почетным гражданином Тбилиси.