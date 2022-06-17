Корреспондент teleprogramma.pro сообщила о порче портрета на памятнике драматурга Григория Горина

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17 июня 2022, 14:03 Источник: teleprogramma.pro

Григорий Горин, Natalya Loginova/Russian Look

22 года назад из жизни ушел выдающийся писатель, драматург и сценарист Григорий Горин. Журналисты посетили место захоронения деятеля культуры и выяснили, что могила находится в упадочном состоянии.

Григорий Горин является автором сценариев культовых картин "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "О бедном гусаре замолвите слово" и многих других. Писатель около тридцати лет прожил в мире и согласии со своей супругой Любовью, которая пережила его на пятнадцать лет.

Несколько дней назад корреспондент портала teleprogramma.pro побывала на Ваганьковском кладбище, где покоятся муж и жена, и увидела, что могила не убрана. Более того, портрет Григория Горина испорчен – половина фотографии стерта. Отметим, что у драматурга не было детей.