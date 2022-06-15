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IV Фестиваль «Фабрика Станиславского» наградил лауреатов

, 21:02 , журналист, обозреватель, продюсер

IV Фестиваль «Фабрика Станиславского» наградил лауреатов
Фото: Галина Фесенко

12 июня в Московском Губернском театре состоялось подведение итогов и церемония закрытия IV Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». На церемонии закрытия названы лауреаты премии фестиваля - за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, лучший актерский дуэт, а также за лучший ансамбль. Впервые на фестивале вручен специальный приз - за зрительский успех современной пьесы. Лауреатов фестиваля выбрало жюри, в составе которого в этом году театральные критики Павел Руднев, Нияз Игламов и Ксения Аитова.

Церемонию закрытия «Фабрики Станиславского» посетил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Приветствуя собравшихся, он отметил: «Вы сделали невероятное, провели настоящий творческий марафон: фестиваль объединил 12 регионов, конкурсная и внеконкурсная программа, мощный образовательный блок. Фестиваль развивается, здесь идет кипучая творческая жизнь. Министерство культуры и туризма будет продолжать поддерживать фестиваль «Фабрика Станиславского». Станиславский – это наш бренд, наше национальное достояние, известное всему миру. Желаю всем причастным успехов и удачи!»

Предваряя церемонию закрытия, художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков в беседе с журналистами подчеркнул: «На нашем фестивале мы награждаем именно артистов – за лучшую мужскую и женскую роль, лучший актерский ансамбль и лучший дуэт. Как говорил Станиславский, режиссер должен умереть в актере. На сцене мы не должны видеть режиссера, мы должны видеть артистов - потому что именно они несут замысел режиссера и должны быть предельно искренни, не играть, а жить на сцене. Все работы, которые мы отобрали для участия в фестивале, безусловно, достойные, у жюри была непростая задача, и сегодня мы награждаем самых лучших. Тех, кому мы, подобно Станиславскому, говорим «Верю!»»
IV Фестиваль «Фабрика Станиславского» наградил лауреатов
Сергей Безруков вручил победителям памятные статуэтки «Верю» - эксклюзивная миниатюрная скульптура Станиславского из "бисквитного" фарфора. Лауреатами фестиваля «Фабрика Станиславского» - 2022 стали:

Лучшая женская роль - Светлана Гиниятуллина. Роль – Айгуль ("Страна Айгуль", Русский драматический театр, г. Стерлитамак), Лучшая мужская роль - Игорь Цветков. Роль - майор Ковалев ("Нос", Севастопольский театр юного зрителя), Лучший ансамбль - "Дракон", Театр-студия «Грань», г. Новокуйбышевск, Лучший дуэт - Мария Крылова (роль Катерины) и Дарья Астафьева (роль Варвары), «Гроза», Тверской театр юного зрителя. Специальный приз фестиваля вручен актерам спектакля "Лёха" (Ивановский областной драматический театр) за зрительский успех современной пьесы.

А после вручения призов фестиваля пространство малой сцены было отдано студентам «Фабрики Станиславского». Все дни фестиваля для них проводились лекции и тренинги по всем театральным дисциплинам, теперь же им предстояло сдать своеобразный экзамен – показать, чему они научились, соревнуясь в остроумии, находчивости и непредсказуемости в формате театральной игры "Импровизационный БАТЛ". Оценивать их мастерство доверили жюри, в которое вошли министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель Московского Губернского театра и фестиваля «Фабрика Станиславского» Сергей Безруков и профессор кафедры режиссуры РАТИ-ГИТИС Михаил Чумаченко.

Завершился праздник по традиции зажигательной студенческой песней, которую они сочинили на мотив хита 60-70-х»:
Через годы, через расстоянья,
в городе любом на краешке земли
«БАТЛу» мы не скажем до свиданья,
«Фабрике» признаемся в любви!
IV Фестиваль «Фабрика Станиславского» наградил лауреатов
Подводя итоги IV Фестиваля «Фабрика Станиславского», Сергей Безруков отметил:

«Следующий фестиваль будет пятым по счету, юбилейным, и мы уже думаем над программой. Каждый год мы привозим на фестиваль интересные работы. И доказательство тому – полные залы, реакция зрителей, это говорит о многом. Фестивалю начинают доверять, знают, что здесь покажут действительно интересные спектакли, замечательные актерские работы. Ведь театр всегда славен актерами. Режиссер всегда пытается удивить, и порой делает это блестяще, но все-таки мы должны уходить со спектакля с ощущением, что посмотрели историю. А историю рассказывают актеры. И если вас тронула эта история, значит артисты на сцене были «живыми» – не играли, а жили на сцене, как учил Станиславский. Важно, насколько актер будет заразителен, убедителен, чтобы увлечь вас в свой мир, в ту историю, которую он вам рассказывает благодаря автору и режиссеру. Чтобы вы вместе с актерами прожили эту историю и унесли ее с собой в сердце. Для этого и существует театр».

Фестиваль «Фабрика Станиславского» проводился со 2 по 12 июня 2022 года в Москве и Подмосковье и объединил театральных деятелей из 12 регионов. В рамках фестиваля проводились показы спектаклей коллективов из 7 регионов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска, а также практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны – 32 студента из Саратова, Новосибирска, Казани, Волгограда, Ярославля и Саратова. В течение 10 дней для них в рамках фестиваля проводили свои тренинги 16 преподавателей по дисциплинам «мастерство актера», «сценическая речь» и «сценическая пластика», лекции по истории театра. Мастер-классы по актерскому мастерству для студентов также провели Сергей Безруков, Денис Бокурадзе, Сергей Федотов.

Основная идея фестиваля - собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора К.С.Станиславского. Фестиваль представит значимые постановки региональных театров и яркие актерские работы, которые не всегда доступны столичному зрителю. В конкурсной программе фестиваля были представлены спектакли «Гроза» Тверского ТЮЗа (режиссер Вероника Вигг), «Лёха» Ивановского драматического театра (режиссер Ирина Зубжицкая), «Дракон» в постановке Дениса Бокурадзе (Театр-студия «Грань»), спектакль «Магнит» Свердловского театра драмы (режиссер Алексей Бадаев), «Страна Айгуль» Стерлитамакского драматического театра (режиссер Людмила Исмайлова), «Нос» режиссера Яны Туминой (Севастопольский ТЮЗ).
IV Фестиваль «Фабрика Станиславского» наградил лауреатов
Фестиваль «Фабрика Станиславского» создан в 2017 г. по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Организаторы - Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков.

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