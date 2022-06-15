IV Фестиваль «Фабрика Станиславского» наградил лауреатов

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15 июня 2022, 21:02 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: Галина Фесенко

12 июня в Московском Губернском театре состоялось подведение итогов и церемония закрытия IV Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». На церемонии закрытия названы лауреаты премии фестиваля - за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, лучший актерский дуэт, а также за лучший ансамбль. Впервые на фестивале вручен специальный приз - за зрительский успех современной пьесы. Лауреатов фестиваля выбрало жюри, в составе которого в этом году театральные критики Павел Руднев, Нияз Игламов и Ксения Аитова.

Церемонию закрытия «Фабрики Станиславского» посетил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Приветствуя собравшихся, он отметил: «Вы сделали невероятное, провели настоящий творческий марафон: фестиваль объединил 12 регионов, конкурсная и внеконкурсная программа, мощный образовательный блок. Фестиваль развивается, здесь идет кипучая творческая жизнь. Министерство культуры и туризма будет продолжать поддерживать фестиваль «Фабрика Станиславского». Станиславский – это наш бренд, наше национальное достояние, известное всему миру. Желаю всем причастным успехов и удачи!»



Предваряя церемонию закрытия, художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков в беседе с журналистами подчеркнул: «На нашем фестивале мы награждаем именно артистов – за лучшую мужскую и женскую роль, лучший актерский ансамбль и лучший дуэт. Как говорил Станиславский, режиссер должен умереть в актере. На сцене мы не должны видеть режиссера, мы должны видеть артистов - потому что именно они несут замысел режиссера и должны быть предельно искренни, не играть, а жить на сцене. Все работы, которые мы отобрали для участия в фестивале, безусловно, достойные, у жюри была непростая задача, и сегодня мы награждаем самых лучших. Тех, кому мы, подобно Станиславскому, говорим «Верю!»»



Сергей Безруков вручил победителям памятные статуэтки «Верю» - эксклюзивная миниатюрная скульптура Станиславского из "бисквитного" фарфора. Лауреатами фестиваля «Фабрика Станиславского» - 2022 стали:

Лучшая женская роль - Светлана Гиниятуллина. Роль – Айгуль ("Страна Айгуль", Русский драматический театр, г. Стерлитамак), Лучшая мужская роль - Игорь Цветков. Роль - майор Ковалев ("Нос", Севастопольский театр юного зрителя), Лучший ансамбль - "Дракон", Театр-студия «Грань», г. Новокуйбышевск, Лучший дуэт - Мария Крылова (роль Катерины) и Дарья Астафьева (роль Варвары), «Гроза», Тверской театр юного зрителя. Специальный приз фестиваля вручен актерам спектакля "Лёха" (Ивановский областной драматический театр) за зрительский успех современной пьесы.



А после вручения призов фестиваля пространство малой сцены было отдано студентам «Фабрики Станиславского». Все дни фестиваля для них проводились лекции и тренинги по всем театральным дисциплинам, теперь же им предстояло сдать своеобразный экзамен – показать, чему они научились, соревнуясь в остроумии, находчивости и непредсказуемости в формате театральной игры "Импровизационный БАТЛ". Оценивать их мастерство доверили жюри, в которое вошли министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, художественный руководитель Московского Губернского театра и фестиваля «Фабрика Станиславского» Сергей Безруков и профессор кафедры режиссуры РАТИ-ГИТИС Михаил Чумаченко.



Завершился праздник по традиции зажигательной студенческой песней, которую они сочинили на мотив хита 60-70-х»:

Через годы, через расстоянья,

в городе любом на краешке земли

«БАТЛу» мы не скажем до свиданья,

«Фабрике» признаемся в любви!



Подводя итоги IV Фестиваля «Фабрика Станиславского», Сергей Безруков отметил:

«Следующий фестиваль будет пятым по счету, юбилейным, и мы уже думаем над программой. Каждый год мы привозим на фестиваль интересные работы. И доказательство тому – полные залы, реакция зрителей, это говорит о многом. Фестивалю начинают доверять, знают, что здесь покажут действительно интересные спектакли, замечательные актерские работы. Ведь театр всегда славен актерами. Режиссер всегда пытается удивить, и порой делает это блестяще, но все-таки мы должны уходить со спектакля с ощущением, что посмотрели историю. А историю рассказывают актеры. И если вас тронула эта история, значит артисты на сцене были «живыми» – не играли, а жили на сцене, как учил Станиславский. Важно, насколько актер будет заразителен, убедителен, чтобы увлечь вас в свой мир, в ту историю, которую он вам рассказывает благодаря автору и режиссеру. Чтобы вы вместе с актерами прожили эту историю и унесли ее с собой в сердце. Для этого и существует театр».

Фестиваль «Фабрика Станиславского» проводился со 2 по 12 июня 2022 года в Москве и Подмосковье и объединил театральных деятелей из 12 регионов. В рамках фестиваля проводились показы спектаклей коллективов из 7 регионов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска, а также практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны – 32 студента из Саратова, Новосибирска, Казани, Волгограда, Ярославля и Саратова. В течение 10 дней для них в рамках фестиваля проводили свои тренинги 16 преподавателей по дисциплинам «мастерство актера», «сценическая речь» и «сценическая пластика», лекции по истории театра. Мастер-классы по актерскому мастерству для студентов также провели Сергей Безруков, Денис Бокурадзе, Сергей Федотов.

Основная идея фестиваля - собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора К.С.Станиславского. Фестиваль представит значимые постановки региональных театров и яркие актерские работы, которые не всегда доступны столичному зрителю. В конкурсной программе фестиваля были представлены спектакли «Гроза» Тверского ТЮЗа (режиссер Вероника Вигг), «Лёха» Ивановского драматического театра (режиссер Ирина Зубжицкая), «Дракон» в постановке Дениса Бокурадзе (Театр-студия «Грань»), спектакль «Магнит» Свердловского театра драмы (режиссер Алексей Бадаев), «Страна Айгуль» Стерлитамакского драматического театра (режиссер Людмила Исмайлова), «Нос» режиссера Яны Туминой (Севастопольский ТЮЗ).



Фестиваль «Фабрика Станиславского» создан в 2017 г. по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. Организаторы - Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков.