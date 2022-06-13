Ушел из жизни актер дубляжа Станислав Войнич

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13 июня 2022, 21:13 Источник: ВКонтакте

микрофон, Фотограф: Barthy Bonhomme: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/185030/

В понедельник, 13 июня, стало известно, что из жизни ушел актер озвучания и дубляжа Станислав Войнич, голосом которого говорят персонажи из кинофильма"Отель "Гранд Будапешт" и сериала "Игра престолов".

Станислав Войнич скончался в минувшее воскресенье на 49-м году жизни после болезни. Данную информацию сегодня предоставила супруга артиста Виктория Войнич-Слуцкая.

Отметим, что на счету Станислава Войнича семь десятков ролей в дубляже фильмов. В частности, он подарил свой голос героям картин "Облачный атлас", "Планета обезьян: Война", "Патерсон", "Новый папа" и многих других.